ΑΕΚ: Ψάχνει κι έναν ψηλό… Νάναλι για αντί – Σίλβα | Ταξιδεύουν στην Πάτρα Κατσίβελης και Γκρέι

Η ΑΕΚ, μετά το πρωτοχρονιάτικο «μπαμ» με τον Τζέιμς Νάναλι, θέλει να κάνει ακόμα ένα ανάλογο «χτύπημα», όσον αφορά στον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα – Στην αποστολή για το ματς με τον Προμηθέα οι Κατσίβελης και Γκρέι, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή τους.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2026, η ΑΕΚ έκανε το μεγάλο «μπαμ», ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέιμς Νανάλι.

Η «Ένωση» παραμένει δραστήρια στην αγορά, καθώς αναζητά και τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Η ΑΕΚ φουλάρει για να βρει έναν παίκτη που θα καλύψει το μεγάλο «κενό» που αφήνει ο Γκαμπονέζος! Οι «κιτρινόμαυροι» ήδη έχουν κάνει μια σχετική προεργασία, έχοντας ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, αλλά η επιλογή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς καλούνται να αντικαταστήσουν τον κορυφαίο παίκτη της φετινής ομάδας.

Το δεδομένο είναι ότι πρόθεση των «κιτρινόμαυρων» είναι η απόκτηση ενός ψηλού «Νάναλι», ενός παίκτη δηλαδή που θα προκαλέσει αίσθηση, όπως συνέβη και με την απόκτηση του πρώην παίκτη της Παρτιζάν.

Με προβλήματα στην Πάτρα

Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν την ΑΕΚ ούτε στις πρώτες ημέρες του 2026. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (03/01) με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Εκτός είναι οι Τζιαν Κλαβέλ, Γκρεγκ Μπράουν, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, αλλά κι ο Κρις Σίλβα, ο οποίος δεν έχει αποχωρήσει ακόμα επίσημα, αλλά σύμφωνα με την «κιτρινόμαυρη» ενημέρωση ταλαιπωρείται από ίωση.

Άρρωστος είναι κι ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος, πάντως, θα ακολουθήσει την αποστολή για την Πάτρα, κάτι που ισχύει και για τον Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο. Οι δύο αθλητές έκαναν ατομικό πρόγραμμα κι η κατάσταση των δύο τελευταίων θα επανεξεταστεί το πρωί του Σαββάτου κι η συμμετοχή τους θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

«Αυτή είναι η κατάσταση…»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μιλώντας για την σαββατιάτικη (03/01, 18:15) αναμέτρηση με τον Προμηθέα στην Πάτρα, όπου η ΑΕΚ θα παίξει με σύνθεση ανάγκης, τόνισε: «Ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος κόντρα σε μία ομάδα που θέλει να έχει υψηλούς στόχους. Πάντα έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα παιχνίδια με τον Προμηθέα. Η ομάδα της Πάτρας κατάφερε και εφέτος να είναι πολύ ανταγωνιστική και σίγουρα θέλει προσοχή. Θα ήταν πιο αισιόδοξα τα πράγματα για εμάς αν είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε κάτι όμως… Αυτή είναι η κατάσταση εδώ και καιρό, και δεν λέει να γυρίσει… Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και να παλέψουμε».

Το Προμηθέας – ΑΕΚ για τη 13η αγωνιστική της GBL είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (03/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

