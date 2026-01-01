ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικο "μπαμ" με Νανάλι

Λίγα λεπτά μετά την έλευση του 2026, η ΑΕΚ έκανε το μεγάλο "μπαμ", ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζέιμς Νανάλι.

ΑΕΚ: Πρωτοχρονιάτικο "μπαμ" με Νανάλι
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

"Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον Τζέιμς Νάναλι (James Nunnally, 35 χρ., 2μ01).

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τζέιμς Νάναλι γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1990 στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια και αποφοίτησε από το UC Santa Barbara.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2012 στην Καβάλα και μετά από μόλις 3 αγώνες, επέστρεψε στις ΗΠΑ, συμμετέχοντας το καλοκαίρι του 2013 στο NBA Summer League με τους Miami Heat. Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς υπέγραψε συμβόλαιο με τους Phoenix Suns, ωστόσο αποδεσμεύτηκε πριν την έναρξη της σεζόν και επέστρεψε στην NBA D-League για λογαριασμό των Bakersfield Jam. Τον Ιανουάριο του 2014 πήρε την ευκαιρία του στο NBA, υπογράφοντας δύο διαδοχικά 10ήμερα συμβόλαια με τους Atlanta Hawks, πριν επιστρέψει εκ νέου στους Bakersfield Jam, όπου ξεχώρισε και επιλέχθηκε για το NBA D-League All-Star Game. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Texas Legends και τον Μάρτιο του 2014 υπέγραψε δύο 10ήμερα συμβόλαια με τους Philadelphia 76ers, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στο NBA εκείνη τη σεζόν.

Τη σεζόν 2014-2015 είχε σύντομο πέρασμα από Cangrejeros de Santurce (Πουέρτο Ρίκο) και Εστουδιάντες (Ισπανία), ενώ ολοκλήρωσε στη Maccabi Ashdod (Ισραήλ) και την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 «συστήθηκε» ουσιαστικά στην Ευρώπη, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν με την Αβελίνο, όπου αναδείχθηκε MVP του ιταλικού Πρωταθλήματος.

Η Φενέρμπαχτσε τον έκανε δικό της για τα επόμενα δύο χρόνια, με τον Αμερικανό να κατακτά την Ευρωλίγκα το 2016-2017, αλλά και δύο σερί Πρωταθλήματα και Σούπερ Καπ στην Τουρκία (2016-2017, 2017-2018).

Υπέγραψε για τη σεζόν 2018-2019 με τους Minnesota Timberwolves, τον Ιανουάριο του 2019 εντάχθηκε στο ρόστερ των Houston Rockets, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα μετακόμισε στην Ιταλία, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Olimpia Milano.

Τον Αύγουστο του 2019 ταξίδεψε στην Κίνα για λογαριασμό των Shanghai Sharks, έχοντας καταγράψει κατά μέσο όρο 22,3 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 3,3 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα, μέχρι να αποχωρήσει τον Δεκέμβριο για να επιστρέψει στη Φενέρμπαχτσε, όπου ολοκλήρωσε τη σεζόν 2019-2020, κατακτώντας το Κύπελλο Τουρκίας. Στην Ευρωλίγκα εκείνη τη σεζόν είχε κατά μ.ό. 10.8 πόντους με 41.8% ποσοστό στα τρίποντα.

Τον Απρίλιο του 2021 υπέγραψε στους New Orleans Pelicans, έχοντας πολύ μικρή συμμετοχή και το καλοκαίρι επέστρεψε στην Ευρωλίγκα και συγκεκριμένα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία είχε κατά μ.ό. 14.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ. Τη διετία 2022-2024 αγωνίστηκε στην Παρτιζάν, έχοντας 10.8 πόντους, 2,1 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ ανά παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, σουτάροντας με 41,5% από το τρίποντο.

Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 183 αγώνες Ευρωλίγκας και έχει κατά μ.ό. 9.9 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ, ενώ ξεχωρίζει για τη δεινότητά του πίσω από τα 6.75μ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο βρέθηκε στην Κίνα, πραγματοποιώντας μια καλή σεζόν με 12.7 πόντους και εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (45.8%), με τη φανέλα των Zhejiang Lions.

Τζέιμς, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!"

