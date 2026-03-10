Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

«Η φιλοδοξία μας είναι να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να αποτινάξει το ζυγό της τυραννίας. Τελικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουμε αναλάβει μέχρι τώρα, τους σπάμε τα κόκκαλα – και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Εθνικό Κέντρο Υγείας τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης