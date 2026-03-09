Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ακλόνητος ο Νετανιάχου στις προσπάθειές του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ
Εν πτήσει προς την Κύπρο, ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου από το αεροπλάνο του σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Λίβανο.
Σύμφωνα με την Le Monde ο αρχηγός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, φάνηκε αποφασισμένος και ακλόνητος στις προσπάθειές του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.
