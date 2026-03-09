Τσέλιε – ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς αλλάζει τα πάντα στην επιστροφή της «Ένωσης» στη Σλοβενία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε την ερχόμενη Πέμπτη (12/03), στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων με… φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Σλοβένοι ήταν οι μόνοι που έχουν νικήσει τους «κιτρινόμαυρους» στο φετινό ταξίδι τους στην Ευρώπη. Στις 2 Οκτωβρίου, είχαν επικρατήσει 3-1, αλλά τα δεδομένα, πλέον, είναι τελείως διαφορετικά.

Η ΑΕΚ είναι μια… άλλη ομάδα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην «ψάχνεται», πλέον, αλλά να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την ομάδα του. Διαφορετική θα είναι κι η Τσέλιε, η οποία πούλησε τον πρώτο σκόρερ της και «δήμιο» της ελληνικής ομάδας (σ.σ. είχε κάνει χατ-τρικ), Φράνκο Κοβάτσεβιτς. Επίσης, ο Ιβάν Μαέφσκι αναμένεται να πάρει… παράταση ζωής στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, η οποία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.

Η «Ένωση», λοιπόν, έχει μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Νίκολιτς να έχει αλλάξει τα πάντα σε σχέση με το πρώτο ματς των δύο ομάδων. Αυτό ισχύει ακόμα και για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η αποστολή στη Σλοβενία.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα προπονηθούν το πρωί της Τετάρτης (11/03) στα Σπάτα και το απόγευμα εκείνης της ημέρας θα αναχωρήσει με προορισμό τη Λιουμπλιάνα, όπου και θα καταλύσει. Ο Νίκολιτς κι ένας ποδοσφαιριστής θα μεταβούν στο Τσέλιε για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Μετά το τέλος του αγώνα, το βράδυ της Πέμπτης (12/03), η αποστολή της ΑΕΚ θα διανυκτερεύσει στη Λιουμπλιάνα και το πρωί της Παρασκευής (13/02) θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Ο Νίκολιτς, λοιπόν, επιλέγει ένα πιο… σφικτό πρόγραμμα, το οποίο δεν περιλαμβάνει προπόνηση στο γήπεδο του αγώνα και παραμονή στη μικρή σλοβένικη πόλη, όπως είχε συμβεί τον Οκτώβριο.

