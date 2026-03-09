«Με τρομάζει η αναισθητοποίηση στον πόνο», δηλώνει ο επικεφαλής Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου

Ανησυχητική εικόνα για τη νεανική παραβατικότητα και κυρίως για την αλλαγή στη φύση της βίας μεταξύ ανηλίκων περιέγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, υπαστυνόμος Α' Κώστας Γιαννουλάκης, μιλώντας σε ημερίδα για τη νεανική παραβατικότητα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr ο κ. Γιαννουλάκης σημείωσε πως τα στατιστικά στοιχεία για τα έτη 2023–2025 δείχνουν αύξηση των περιστατικών με εμπλεκόμενους ανήλικους, ωστόσο εκείνο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι μόνο ο αριθμός των αδικημάτων αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η βία.

«Βλέπουμε τα στατιστικά και τους αριθμούς, με εμπλεκόμενους ανήλικους να έχουν αυξητική τάση τα έτη 2023-2025. Η ποσοτική αύξηση είναι κάτι που ως αστυνομία θα τη διαχειριστούμε. Αυτό που με τρομάζει δεν είναι πόσα εγκλήματα κάνουν, αλλά πώς τα κάνουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφεται μια έντονη ποιοτική μεταβολή της βίας, με περιστατικά ιδιαίτερης αγριότητας και πλήρη απουσία ενσυναίσθησης. Όπως περιέγραψε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ανήλικοι χτυπούν με μανία το πεσμένο θύμα και στη συνέχεια καταγράφουν το περιστατικό με το κινητό τους για να το αναρτήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή η αναισθητοποίηση στον πόνο του άλλου είναι κάτι που κανένα γράφημα δεν μπορεί να αποτυπώσει», υπογράμμισε.

Η τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας σε συνεργασία με την Επιτροπή Εγκληματικότητας και Παραβατικότητας Νέων της ΚΕΔΕ.

Τα πιο συχνά αδικήματα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αστυνομίας για την περίοδο 2023-2025, το Ηράκλειο ακολουθεί την τάση που καταγράφεται στις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Τα συχνότερα περιστατικά αφορούν ξυλοδαρμούς, εξυβρίσεις και κλοπές, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και υποθέσεις εκδικητικής πορνογραφίας και παιδικής πορνογραφίας, όπου καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Γιαννουλάκης ανέφερε ότι πίσω από την αύξηση των περιστατικών διακρίνεται συχνά η απουσία της οικογένειας, η ελλιπής επικοινωνία, αλλά και η κανονικοποίηση της βίας μέσα από τα social media και τα μέσα ενημέρωσης.

Όπως σημείωσε, στις σχολικές μονάδες παρατηρείται συχνά απόσταση μεταξύ γονέων και σχολείου, γεγονός που δυσκολεύει την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Η εφαρμογή Safe Youth

Ο υπαστυνόμος αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή Safe Youth, που έχει δημιουργηθεί από την Αστυνομία και λειτουργεί από το 2024. Η εφαρμογή περιλαμβάνει κουμπί έκτακτης ανάγκης (emergency button), δυνατότητα καταγγελίας περιστατικών, κλήση άμεσης βοήθειας, καθώς και οδηγίες και ενημερωτικό υλικό για νέους.

Όπως εξήγησε, οποιοσδήποτε άνω των 12 ετών μπορεί να την εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο και να τη χρησιμοποιήσει σε περίπτωση κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννουλάκη, το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου επιδιώκει επίσης στενότερη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα από επισκέψεις σε σχολεία, ομιλίες και βιωματικά σεμινάρια.

«Δεν κάνουμε απλές ομιλίες στα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει σχολικός εκφοβισμός, πού τελειώνει η πλάκα και πού αρχίζουν τα ποινικά αδικήματα», τόνισε.

Προτάθηκε ταυτόχρονα και η δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας «κρούσης», με τη συμμετοχή ειδικών και τη συνεργασία αστυνομίας, σχολείων και δήμων, ώστε να υπάρχει άμεσος συντονισμός σε περιστατικά που αφορούν ανήλικους.

«Το παραβατικό παιδί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων υπογράμμισε ότι η αστυνομική παρέμβαση στα περισσότερα περιστατικά είναι κατασταλτική, γεγονός που δείχνει ότι η πρόληψη έχει ήδη αποτύχει.

«Το παραβατικό παιδί δεν είναι ο εχθρός της κοινωνίας, είναι ο καθρέφτης της. Αν δεν μας αρέσει η εικόνα που βλέπουμε σε αυτόν τον καθρέφτη, ας σταματήσουμε να κατηγορούμε το γυαλί. Ας αλλάξουμε αυτά που κάνουμε στις γειτονιές και στα σχολεία μας», ανέφερε.

