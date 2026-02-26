Πάτρα: Μαθήτρια Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριες της σε σχολική εκδρομή

Μαθήτρια Γυμνασίου στην Πάτρα διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθήτριες της

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, στη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου δέχθηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, επίθεση από τις συμμαθήτριές της, οι οποίες φέρονται να τη χτύπησαν με γροθιές και να την τράβηξαν από τα μαλλιά.

Κατά την πτώση της η ανήλικη χτύπησε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Αστυνομία, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το συμβάν, έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δύο εμπλεκόμενων.

