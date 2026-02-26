Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Ο εκρηκτικός μηχανισμός - που δεν πυροδοτήθηκε - περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό

Newsbomb

Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα 

Tempo24.gr
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του Κουκούλι.

Στο σημείο άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός - που δεν πυροδοτήθηκε - περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.

Πάτρα: Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη Διεύθυνση Μεταφορών ΦΩΤΟ
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Έστελνα φωτογραφίες του παιδιού μου σε άλλους γιατρούς, γιατί έλειπε η παιδίατρος

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

09:05LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Νίκος Μακρόπουλος

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

08:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

08:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο: Στο τραπέζι οι ενεργειακές συμφωνίες με την Chevron

08:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προσφέρουν για πρώτη φορά προξενικές υπηρεσίες σε ισραηλινό οικισμό εποίκων στη Δυτική Όχθη - Για «επικίνδυνο προηγούμενο» κάνει λόγο η Χαμάς

08:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο - Διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ και Ιράν στην ατζέντα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή για τα επεισόδια στη Νίκαια ο πρόεδρος του Ιωνικού και δύο οπαδοί της ομάδας

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Παραμένει δύσκολη η κατάσταση στα Λάβαρα - Φοβούνται τις βροχές οι κάτοικοι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Κιμ Γιονγκ Ουν προς την Ουάσιγκτον: Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να «τα πάει καλά» με τις ΗΠΑ αν σεβαστούν την πυρηνική ισχύ μας

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε 95 πόλεις της Ελλάδας και 25 του εξωτερικού το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mitsuoka Ryugi: Ένα Toyota με βρετανικό, αριστοκρατικό στιλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν είναι κάτι σοβαρό μας έλεγε», λέει η μητέρα - «Ήμουν σε άδεια», είπε η παιδίατρος

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στις μουσουλμάνες βουλευτές που διέκοψαν την ομιλία του: «Μπείτε σε μια βάρκα μαζί με τον Ντε Νίρο και γυρίστε από εκεί που ήρθατε»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας - Σήμερα η απόφαση

08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Υπάλληλος με πλαστό πτυχίο καλείται να επιστρέψει 230.000 ευρώ

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα δύο σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού - Στο τέλος Μαρτίου η απόφαση

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Από τα αριστερά η φονική βολή - Το διάγραμμα των πυρών στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία για Νετανιάχου - Μόντι: Η αναφορά στους Ινδούς λογχοφόρους που κατατρόπωσαν τους Οθωμανούς - Τι έγινε στην μάχη της Χάιφα

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Θανατηφόρο τροχαίο – 69χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

22:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία το Σάββατο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ