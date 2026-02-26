Πάτρα: Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών
Ο εκρηκτικός μηχανισμός - που δεν πυροδοτήθηκε - περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στις Αρχές καθώς εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε παράθυρο της Διεύθυνσης Μεταφορών, στην περιοχή του Κουκούλι.
Στο σημείο άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες, ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός - που δεν πυροδοτήθηκε - περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.
