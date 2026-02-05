Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι - Άνδρας τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό
Από το συμβάν δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λασσάνη στο Περιστέρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 6 το πρωί άγνωστος άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και σε τοίχο.
Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:32 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: MasterChef και σειρές σε μία ακόμη μάχη… με δύο νικητές
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Εισβολή των Κινέζων και στο Gran Turismo!
06:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
23:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική
06:35 ∙ WHAT THE FACT
Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia
06:40 ∙ LIFESTYLE