Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι - Άνδρας τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Λασσάνη στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 6 το πρωί άγνωστος άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος προκάλεσε φθορές στην βιτρίνα της επιχείρησης και σε τοίχο.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς η επιχείρηση εκείνη την ώρα ήταν κλειστή.