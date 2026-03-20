Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα

Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να δώσει τους απαραίτητους πόντους, ώστε η Ελλάδα να περάσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε 0-2 από την Τσέλιε στην Allwyn Arena, αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League.

Η «Ένωση» είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι έχει την ευκαιρία να δώσει τους απαραίτητους βαθμούς στη χώρα μας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κυνήγι της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, απέχοντας 513 πόντους (48.012 – 48.525) από την Τσεχία. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η νίκη δίνει 400 πόντους, η ισοπαλία 200 κι η πρόκριση έξτρα 100.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που η ΑΕΚ πάρει την πρόκριση επί της Ράγιο Βαγιεκάνο με μια νίκη και μια ισοπαλία, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί στη 10η θέση.

Η βαθμολογία της UEFA

  • 09. Τουρκία 51.875 (+11.075 – 0/5)
  • 10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)
  • 11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 1/5)
  • 12. Πολωνία 46.750 (+15.750 – 0/4)
  • 13. Δανία 42.106 (+12.250 – 0/4)
  • 14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 0/5)
  • 15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 0/4)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη σεζόν 2026/27

10η θέση

  • Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

  • Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
  • Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
  • Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
  • Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
  • Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

02:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιορισμένες απώλειες στην Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στις τιμές ενέργειας

01:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα highlights της ρεβάνς για τους «16» του Conference League

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και η δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» υπονομεύουν τους διεθνείς νομικούς κανόνες

01:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έτοιμη η κυβέρνηση για μέτρα λόγω αυξήσεων στα καύσιμα – «Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται τη διάταξη των αμυντικών της δυνάμεων»

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Ras Laffan: Εκτός λειτουργίας το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας LNG του Κατάρ – Ζημιές με ορίζοντα αποκατάστασης έως 5 χρόνια

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Με… άγχος η Ράγιο Βαγιεκάνο στον δρόμο της ΑΕΚ | Οι ημερομηνίες των προημιτελικών

00:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: «Αγκαλιά» με το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός, ανάγκη νίκης για τον Παναθηναϊκό

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Οι ηγέτες της ΕΕ ζητούν μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων ενέργειας και ύδρευσης

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Ιράν: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών αμάχων» και καλεί σε αποκλιμάκωση

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Κατάρρευση και αποκλεισμός στην Ανδαλουσία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαίνει» αύριο, 20 Μαρτίου και επίσημα η άνοιξη - Ο λόγος

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Viral στιγμιότυπο σε γήπεδο του Ρεθύμνου: Έστειλαν τη μπάλα κατευθείαν σε σπίτι

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία έστειλε σακούλες αίματος και εκρηκτικά στη Γροιλανδία για πιθανή αμερικανική εισβολή

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού σημειώθηκαν σήμερα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου - Πού ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα

23:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Δύσκολα μεν, έκανε τη δουλειά δε

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Καταρρέουν οι «πράσινοι» μετά το γκολ-σκάνδαλο

Novibet
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικές αναφορές για ελληνικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιντσιρλίκ

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο κρυμμένος πλούτος του Αλί Λαριτζάνι: Ύποπτες συναλλαγές με Κίνα, ακίνητα σε Ντουμπάι και Μαλαισία

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

01:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ κρατάει στο χέρι της τη 10η θέση για την Ελλάδα

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

16:07ΕΘΝΙΚΑ

Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «πάγωσε» την Τακαΐτσι: «Γιατί δεν μας είπες για το Περλ Χάρμπορ;» - Βίντεο

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα γέννησε μέσα σε ασθενοφόρο - 30' μετά μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και η δολοφονία του «μάρτυρα ηγέτη» υπονομεύουν τους διεθνείς νομικούς κανόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ