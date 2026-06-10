Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ - Οι δικαιούχοι

Μέχρι 30 Ιουνίου η καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ - Οι δικαιούχοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026 στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
  • Δικαιούχοι είναι γονείς με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.
  • Η καταβολή γίνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους.
  • Σε περιπτώσεις προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά τη φορολογική δήλωση, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.
  • Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς.
Snapshot powered by AI

Περί τα τέλη Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του έκτακτου επιδόματος σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτό σημαίνει ότι, χιλιάδες νοικοκυριά θα δουν να τους καταβάλλονται 300 ή 450 ευρώ, ή και περισσότερα, αναλόγως του αριθμού των παιδιών τα οποία έχουν δηλώσει ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική τους δήλωση πέρυσι.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει στην εφαρμογή myAADE και χωρίς να απαιτείται να υποβάλουν άλλη αίτηση σε ξεχωριστή πλατφόρμα για το σκοπό αυτό.

Τι ισχύει με το έκτακτο επίδομα

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από το σχετικό νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι:

1. Για το έτος 2026 παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών), ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:

  • έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και
  • έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.
  • Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.

3. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026.

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

lefta-evro.jpg

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος, στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων. Διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, μεθυσμένος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μεγάλη νίκη για τους πράσινους, μετά από θρίλερ (93-86)

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Έκλεψαν λεφτά από άστεγο – Έφτιαξε πατέντα για να μην ξανασυμβεί

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ' για Σαγράδα Φαμίλια: «Όλοι είμαστε ζωντανές πέτρες αυτού του αριστουργήματος»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στην Ανταρκτική: Συναγερμός από τους επιστήμονες για την κλιματική κρίση

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου: Αιγαίο και Αν.Μεσόγειος πεδία συνεργασίας, αλλά και σύγκρουσης χωρίς σωστή διαχείριση

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οδηγός λεωφορείου αποκοιμήθηκε στο τιμόνι και προσέκρουσε σε τοίχο

22:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Στα τέλη Ιουνίου η καταβολή των 150 ευρώ - Οι δικαιούχοι

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι τις 13 Ιουνίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντάει στον Τραμπ: «Απεγνωσμένες» οι απειλές σου

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έκκληση Νετανιάχου στους πολίτες του Λιβάνου να ενωθούν κατά της Χεζμπολάχ

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε μαζί σας στην παραλία και τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

21:38LIFESTYLE

Ο Benny Blanco φίλησε δημόσια το στήθος της Selena Gomez - Σάλος στα social media

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Κάμερα δεν κατέγραψε καμία κίνηση τη νύχτα του φονικού - Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του Ιταλού για εισβολή στο σπίτι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στρέφεται στη Σουηδία για τη μετά-Rafale εποχή, το μαχητικό 6ης γενιάς

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκρηκτική η κατάσταση στο Μπέλφαστ: Προετοιμάζονται για δεύτερη νύχτα συγκρούσεων - Επεκτάθηκαν στη Γλασκώβη οι διαμαρτυρίες

21:11LIFESTYLE

Γιατί ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce θα μπορούσε να είναι ένας από τους ακριβότερους όλων των εποχών

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλβέρτης για Παύλο Γιαννακόπουλο: «Είναι ο πατριάρχης του Ελληνικού μπάσκετ» (vid)

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Δέντρο έπεσε, προκαλώντας βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Live Chat Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Μεγάλη νίκη για τους πράσινους, μετά από θρίλερ (93-86)

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκρηκτική η κατάσταση στο Μπέλφαστ: Προετοιμάζονται για δεύτερη νύχτα συγκρούσεων - Επεκτάθηκαν στη Γλασκώβη οι διαμαρτυρίες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι τις 13 Ιουνίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Εσύ το έκανες;» - Η «κραυγή» της κόρης του Τιμ Βουκελάτου για τη σύνδεση του Ελληνοαυστραλού με τη δολοφονία του πατέρα της

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

21:38LIFESTYLE

Ο Benny Blanco φίλησε δημόσια το στήθος της Selena Gomez - Σάλος στα social media

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Κάμερα δεν κατέγραψε καμία κίνηση τη νύχτα του φονικού - Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί του Ιταλού για εισβολή στο σπίτι

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Έντονες αντιδράσεις στην Σαρδηνία: Παραλία απαγορεύει τις ομπρέλες σε άτομα ηλικίας 10-65 ετών

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σήμερα πολύ σκληρά το Ιράν

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Συγκλονίζει ο άνθρωπος που βρέθηκε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος - «Πήγα να βοηθήσω»

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ