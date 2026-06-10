Ρέθυμνο: Έκλεψαν λεφτά από άστεγο – Έφτιαξε πατέντα για να μην ξανασυμβεί
Μια είδηση που σίγουρα προκαλεί έντονο προβληματισμό αλλά και αγανάκτηση έγινε γνωστή στο Ρέθυμνο, με έναν άστεγο να πέφτει θύμα κλοπής.
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Συγκεκριμένα, ο άνδρας ο οποίος κάθε βράδυ πιάνει μια γωνιά στις αρχές της οδού Αρκαδίου, έχει μια βαλίτσα με δύο πλαστικά κυπελλάκια για όποιον επιθυμεί να του αφήσει χρηματικό ποσό.
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