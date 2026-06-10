Νταβούτογλου: Αιγαίο και Αν.Μεσόγειος πεδία συνεργασίας, αλλά και σύγκρουσης χωρίς σωστή διαχείριση

Snapshot Ο Αχμέτ Νταβούτογλου τόνισε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος μπορούν να γίνουν πεδία συνεργασίας ή σύγκρουσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ανάλογα με τη διαχείριση τους.

Υπογράμμισε την ανάγκη κατανόησης των ανησυχιών και της ψυχολογίας και των δύο λαών για την αποφυγή εντάσεων.

Εξήγησε ότι η τουρκική αντίληψη θεωρεί την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια ως προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Πρότεινε ότι η λύση περνά από την αμοιβαία ασφάλεια και την αναγνώριση του Αιγαίου ως θάλασσας κοινής κυριαρχίας των δύο εθνών.

Επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην αξιοποίηση φυσικών πόρων και στην περιφερειακή ασφάλεια είναι πιο επωφελής από τον ανταγωνισμό και την απομόνωση. Snapshot powered by AI

Μήνυμα υπέρ της ελληνοτουρκικής συνεργασίας, έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, μιλώντας στο ΕΡΤNews και τον Φάνη Παπαθανασίου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση μπορούν να μετατραπούν σε πεδία έντασης.

Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσαν να αποτελέσουν θάλασσες συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αν όμως δεν υπάρξει σωστή διαχείριση, μπορούν να μετατραπούν σε πεδία σύγκρουσης, είπε χαρακτηριστικά ο Αχμέτ Νταβούτογλου.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέδειξε τη σημσασία της κατανόησης των ανησυχιών και των αντιλήψεων κάθε πλευράς. «Πολλοί επικρίνουν την Τουρκία για το casus belli και τη Γαλάζια Πατρίδα, όμως θεωρώ ότι οι δύο λαοί πρέπει να κατανοήσουν ο ένας την ψυχολογία του άλλου. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως μια μεγαλύτερη χώρα με ισχυρότερο στρατό και, συνεπώς, ως πιθανή απειλή. Από την άλλη πλευρά, στην Τουρκία υπάρχει η αίσθηση ότι η Ελλάδα, με τη στήριξη της Ευρώπης και κατά καιρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκει να ελέγξει ολόκληρο το Αιγαίο και την Κύπρο» υποστήριξε ο κ. Νταβούτογλου.

Αναφερόμενος στο Αιγαίο, ο Νταβούτογλου υποστήριξε ότι στην τουρκική αντίληψη η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θεωρείται κίνηση που περιορίζει την πρόσβαση της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Η Τουρκία είναι κατά βάση μια θαλάσσια χώρα, με το μεγαλύτερο μέρος των συνόρων της να βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην τουρκική αντίληψη, η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα δώδεκα μίλια θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της τουρκικής πρόσβασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν εκλαμβάνεται ως άμεση απειλή, αλλά ως προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας» σημείωσε.

Κατά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας η λύση είναι διπλή: «Αφενός οι Έλληνες να αισθανθούν ασφαλείς ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή πολέμου, αφετέρου να αναγνωριστεί ότι το Αιγαίο αποτελεί θάλασσα δύο εθνών και όχι αποκλειστικά ενός».

Αναφερθείς στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», υποστήριξε ότι διαμορφώθηκε μετά τη δεκαετία του 1990 ως έκφραση της αντίληψης πως η Τουρκία διαθέτει ισχυρή θαλάσσια διάσταση, πέρα από την Ανατολία.

Δεν προκαλεί έκπληξη και η θέση του για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, επαναλαμβάνοντας την προκλητική τουρκική επιχειρηματολογία. Ειδικότερα, είπε πως δεν είναι στρατηγικά ορθή και ότι τέτοιου είδους συμμαχίες δημιουργούν την εντύπωση αποκλεισμού της Τουρκίας, ότι δεν εξυπηρετούν τα ελληνικά συμφέροντα και δεν συνιστούν πραγματική απειλή για την Τουρκία. «Αντίθετα, ενισχύουν την καχυποψία» προσέθεσε.

Χωρίς να καταδικάσει αλλά ούτε και να υποστηρίξει θερμά το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Νταβούτογλου είπε ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι κοινός χώρος και ότι η συνεργασία μεταξύ όλων των περιφερειακών δυνάμεων είναι πιο επωφελής από τη δημιουργία ανταγωνιστικών μπλοκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι Ελλάδα και Τουρκία έχουν περιθώρια κοινής δράσης τόσο στην αξιοποίηση των ενεργειακών και φυσικών πόρων όσο και στη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας. «Η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να συνεργαστούν στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στη διατήρηση της σταθερότητας. Αν, όμως, επικρατήσει η λογική της κυριαρχίας και του αποκλεισμού, καμία πλευρά δεν θα ωφεληθεί. Όπως η Τουρκία δεν θα έπρεπε να επιδιώξει την απομόνωση της Ελλάδας, έτσι και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να επιδιώξει την απομόνωση της Τουρκίας. Η συνεργασία, και όχι ο ανταγωνισμός, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική για το μέλλον των δύο χωρών» σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προσωπικές σχέσεις που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας με Έλληνες αξιωματούχους. Είπε ακόμη ότι θεωρεί την «ανθρώπινη διάσταση» στη διπλωματία πολύ σημαντική και μνημόνευσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Παπανδρέου, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Με τον Γιώργο Παπανδρέου είχαμε πολύ καλή συνεργασία, καθώς ήταν ανοιχτόμυαλος και διανοούμενος. Πιστεύω ότι οι Τούρκοι και οι Έλληνες πρέπει να συζητούν όχι μόνο τα διμερή ζητήματα, αλλά και ευρύτερα διεθνή θέματα και να αναλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες. Με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο εξακολουθούμε να επικοινωνούμε συχνά, όχι ως πρώην υπουργοί Εξωτερικών, αλλά ως φίλοι. Θυμάμαι ιδιαίτερα τη συνεργασία μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Τον προσκάλεσα ως επίτιμο προσκεκλημένο σε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στη Σμύρνη, θέλοντας να δείξω ότι, παρά τις ιστορικές συγκρούσεις, η πόλη αποτελεί σήμερα μέρος της σύγχρονης Τουρκίας και δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγεται η παρουσία ενός Έλληνα πρωθυπουργού εκεί»

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