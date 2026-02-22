Τουρκία:Ο Νταβούτογλου ζητά από τον Ερντογάν να απαγορεύσει την είσοδο στον πρέσβη των ΗΠΑ σε Ισραήλ

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου και ηγέτης κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης εξέφρασε έντονες αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στο Τελ Αβίβ, Μάικ Χάκεμπι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «το Ισραήλ έχει δικαίωμα από τον Θεό σε όλη τη γη από το Νείλο έως τον Ευφράτη και δεν υπάρχει πρόβλημα αν τα καταλάβει όλα».

Ο Νταβούτογλου χαρακτήρισε τα λόγια αυτά ως «δήλωση νοοτροπίας και ξεκάθαρη επεκτατική διδασκαλία», προσθέτοντας ότι δε συνιστούν απλώς γκάφα αλλά πολιτική θέση που δεσμεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, καθώς οι πρεσβευτές εκπροσωπούν τα κράτη τους. Ο Λευκός Οίκος σιωπά, σχολίασε επιπροσθέτως. «Αυτή η σιωπή δεν είναι διπλωματία, είναι σιωπηρή έγκριση. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση από την Ουάσινγκτον στη φρενίτιδα διεύρυνσης των χαρτών, το ζήτημα δεν είναι απλώς τα λόγια ενός πάστορα που έγινε πρεσβευτής» σημείωσε.

Κάλεσε τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας να πάρει ξεκάθαρη στάση, να καλέσει τον Αμερικανό πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών και τον Τραμπ σε εξηγήσεις, ενώ τόνισε ότι πρέπει να εξεταστεί η επιβολή απαγόρευσης εισόδου του πρέσβη στη χώρα.

«Η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας θα πρέπει να λάβει ενιαία θέση στην πρώτη της συνεδρίαση. Θα πρέπει να εκδοθεί κοινή δήλωση, με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων, στην οποία θα προειδοποιούνται ανοιχτά και έντονα τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ» προέτρεψε.

Παράλληλα, πρότεινε συντονισμό με τις χώρες της περιοχής (Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία, Ιράκ, Λίβανο και Σαουδική Αραβία) για κοινή αντίδραση.

«Οι χάρτες πρώτα σχεδιάζονται με λόγια, τα σύνορα πρώτα επεκτείνονται στις συνειδήσεις και τα κράτη συρρικνώνονται όταν μένουν σιωπηλά», κατέληξε ο Νταβούτογλου.

Κατά τον πρώην υπουργό Εξωτερικών του Ερντογάν, αυτή η δήλωση αποτελεί μια προσπάθεια «να προετοιμαστεί το ψυχολογικό έδαφος για την ιμπεριαλιστική σιωνιστική στρατηγική». Πρώτα, μιλούν για τη «γη της επαγγελίας» και μετά ανοίγουν τα σύνορα για συζήτηση, επισήμανε και εκτίμησε πως αν δεν υπάρξει απάντηση, αύριο τα λόγια θα μετατραπούν σε πράξεις.

