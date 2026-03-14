Μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ στα Χανιά
Ο μετασεισμός ακολούθησε τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ίδιο σημείο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μετασεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά, ακολουθώντας τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί νωρίτερα στην περιοχή.
Το επίκεντρο του μετασεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 13,5 χιλιόμετρα.
Σημειώνεται ότι, το μεσημέρι ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας, με εστιακό βάθος στα 14 χιλιόμετρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
