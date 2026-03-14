Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Χανιά

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 36 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων , ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 14,2 χιλιόμετρα .

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα Χανιά .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας