Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω Στενών του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλειά τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καλεί τις χώρες που εφοδιάζονται με πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλεια αυτού του περάσματος. «Και εμείς θα βοηθήσουμε — ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!» σπεύδει να υπογραμμίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει στη νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει πως οι ΗΠΑ θα συντονιστούν με αυτές τις χώρες, ώστε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, ομαλά και καλά. «Αυτό θα έπρεπε να ήταν πάντα μια συλλογική προσπάθεια, και τώρα θα είναι — Θα φέρει τον κόσμο κοντά στην αρμονία, την ασφάλεια και την αιώνια ειρήνη!» σημειώνει στο νέο του μήνυμα

Σε άλλο μήνυμά του νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την ελπίδα η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα να στείλουν πολεμικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ

«Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ολοσχερώς την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ!», έγραψε επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικά το μήνυμα Τραμπ

«Πολλές χώρες, ειδικά εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για να διατηρήσουν τα Στενά ανοιχτά και ασφαλή. Έχουμε ήδη καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν, αλλά είναι εύκολο για αυτούς να στείλουν ένα ή δύο drone, να ρίξουν μια νάρκη ή να εκτοξεύσουν έναν πύραυλο κοντινής εμβέλειας κάπου κατά μήκος ή μέσα σε αυτήν την πλωτή οδό, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα έχουν ηττηθεί. Ας ελπίσουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, που επηρεάζονται από αυτόν τον τεχνητό περιορισμό, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί εντελώς. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν την ακτογραμμή και θα πυροβολούν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία έξω από το νερό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα καταστήσουμε τα Στενά του Ορμούζ, ΑΝΟΙΧΤΑ, ΑΣΦΑΛΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

