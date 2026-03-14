Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: Οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να φύγουν αμέσως από το Ιράκ

Οι πολίτες των ΗΠΑ που επιλέγουν να παραμείνουν στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να το ξανασκεφτούν, λόγω της σημαντικής απειλής που προκαλούν ομάδες πολιτοφυλακής που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, προειδοποιεί με έκτακτο μήνυμά της η αμερικανική πρεσβεία. 

Δημήτρης Μάνωλης

«Οι Αμερικανοί πολίτες στο Ιράκ ενθαρρύνονται έντονα να επανεξετάσουν την κατάσταση προσωπικής τους ασφάλειας. Για πολλούς, η αναχώρηση από το Ιράκ μόλις είναι σε θέση να το πράξουν με ασφάλεια είναι η καλύτερη επιλογή» αναφέρεται σε έκτακτη ειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Όπως επισημαίνεται, οι Αμερικανοί που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν θα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, να διατηρούν χαμηλό προφίλ και να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς και να έχουν εφοδιασμό με τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα απαραίτητα είδη.

Αυτή η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων επιθέσεων και απειλών από ιρανικά και φιλοϊρανικά ένοπλα σχήματα στο Ιράκ, οι οποίες έχουν στόχο Αμερικανούς και ξένους στόχους και έχουν προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια στην περιοχή.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε πλήγμα στο ελικοδρόμιο της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, το ελικοδρόμιο χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ το Γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για επίθεση με drone.

Προηγήθηκαν αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας που σκότωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ.

