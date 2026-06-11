Εκρήξεις σε νταλίκα που τυλίχθηκε στις φλόγες, στη Μουδανιών- Θεσσαλονίκης: Δείτε βίντεο
Τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα στην εθνική οδό Μουδανιών
- Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
- Τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω του συμβάντος.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής.
- Μαρτυρίες αναφέρουν εκρήξεις και επέκταση της φωτιάς σε ΙΧ.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε νταλίκα στην εθνική οδό Μουδανιών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Εξαιτίας του συμβάντος τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Μαρτυρίες κάνουν λόγο για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς και σε ΙΧ.
Με πληροφορίες από thestival.gr, rthess.gr, 1077statusfm.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06 ∙ ANNOUNCEMENTS
Γιατί οι μεγάλες αθλητικές επιτυχίες είναι κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο
15:55 ∙ ANNOUNCEMENTS
Μεγάλος νικητής στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κέρδισε 379.721 ευρώ με 14 παιχνίδια!
15:51 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γραμματέας της ΕΛΑΣ ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
15:47 ∙ LIFESTYLE
Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση
15:45 ∙ WHAT THE FACT
Θέλουν να σκάψουν κανάλι 2.400 χλμ. στην Αφρική για να σώσουν μια λίμνη που πεθαίνει
15:15 ∙ WHAT THE FACT
Ψαράδες έριξαν δίχτυα μία φορά και έπιασαν 14.096 κέφαλους στη Βραζιλία
19:28 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο
09:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ