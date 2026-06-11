Εκρήξεις σε νταλίκα που τυλίχθηκε στις φλόγες, στη Μουδανιών- Θεσσαλονίκης: Δείτε βίντεο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε νταλίκα στην εθνική οδό Μουδανιών

Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω του συμβάντος.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής.

Μαρτυρίες αναφέρουν εκρήξεις και επέκταση της φωτιάς σε ΙΧ. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/6) στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε νταλίκα στην εθνική οδό Μουδανιών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λακκώματος στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Εξαιτίας του συμβάντος τα διερχόμενα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για εκρήξεις και για επέκταση της φωτιάς και σε ΙΧ.

Με πληροφορίες από thestival.gr, rthess.gr, 1077statusfm.gr

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