Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν στους ανέργους από τη ΔΥΠΑ πριν το Πάσχα

Ποια επιδόματα αφορούν οι πληρωμές

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Πριν τις 9 Απριλίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή των πασχαλινών επιδομάτων της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους.
  • Η πληρωμή γίνεται χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους.
  • Τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνουν παροχές μητρότητας, γονικής άδειας, εργασίας, τακτικής και μακροχρόνιας ανεργίας, βοηθήματα αυτοαπασχολουμένων και δώρο Πάσχα.
  • Δεν προβλέπεται κατάργηση υφιστάμενων επιδομάτων της ΔΥΠΑ μέχρι το Πάσχα του 2026, παρά την πιθανή εφαρμογή νέου κλιμακωτού επιδόματος ανεργίας.
  • Η τελική απόφαση για τα επιδόματα θα ληφθεί από το αρμόδιο υπουργείο χωρίς αναμενόμενες αιφνιδιαστικές αλλαγές.
Πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα πριν τις 9 Απριλίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή των «πασχαλινών» επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ προς τους δικαιούχους ανέργους για το τρέχον έτος.

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία γίνεται χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους, κάνοντας τις πληρωμές πιο άμεσες και απλές.

Τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνουν:

  • Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας
  • Επίδομα γονικής άδειας
  • Επίδομα εργασίας
  • Τακτική επιδότηση ανεργίας
  • Επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας
  • Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
  • Δώρο Πάσχα για τους επιδοτούμενους ανέργους

Δεν προβλέπεται να καταργηθεί κάποιο από τα υφιστάμενα επιδόματα της ΔΥΠΑ μέχρι το Πάσχα του 2026, ακόμη και εάν εφαρμοστεί το νέο κλιμακωτό επίδομα ανεργίας. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το αρμόδιο υπουργείο, χωρίς να αναμένονται αιφνιδιαστικές αλλαγές.

