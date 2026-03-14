Μαίνεται η φωτιά στην Ηλεία - Καίει σε δύσβατη περιοχή

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Μαρτίου, σε δασική έκταση στην Ηλεία, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελαιώνα Πύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι ακόμα σε εξέλιξη, αν και η φωτιά παρουσιάζει καλύτερα εικόνα, ενώ δεν απειλείται οικισμός.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται από το δύσβατο της περιοχής αλλά και από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στο σημείο.

Νωρίτερα για την κατάσβεσή της επιχείρησαν και εναέρια μέσα, τα οποία αποσύρθηκαν μετά τη δύση του ηλίου.

Όπως αναφέρει και το τοπικό μέσο ilialive.gr, λίγο μετά τις 17:00 νέα εστία ξέσπασε με την φωτιά να έχει κάψει μέχρι στιγμής 50 στρέμματα δασικής έκτασης.

