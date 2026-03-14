Τσιάρας: «Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή επέλεξε τον διάλογο, όχι τη σύγκρουση»

Snapshot Η κυβέρνηση επέλεξε τον διάλογο αντί της σύγκρουσης για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα.

Καταβλήθηκαν πάνω από 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ στους παραγωγούς παρά τις δύσκολες συνθήκες της προηγούμενης χρονιάς.

Εφαρμόζονται μέτρα όπως η διάθεση 160 εκατομμυρίων ευρώ από αδιάθετα ποσά και αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ χωρίς αύξηση εισφορών.

Υπάρχουν προγράμματα μείωσης του κόστους παραγωγής, όπως φθηνό αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα και επιστροφή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Υλοποιείται εθνικό πρόγραμμα ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων για τον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και διασφάλιση της διαφάνειας στις πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων.

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών έδειξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την αγωνία, αλλά και τα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Η κυβέρνηση όμως από την πρώτη στιγμή επέλεξε τον διάλογο, όχι τη σύγκρουση, και αυτό νομίζω ότι καταγράφηκε στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως μια σοβαρή προσπάθεια να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τα επιμέρους προβλήματα, μιας και τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν σε παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν». Τα παραπάνω τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην μετάβασή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τονίζοντας πως ήταν δύσκολο εγχείρημα, ενώ παράλληλα είπε πως παρά τις δύσκολες συνθήκες την προηγούμενη χρονιά καταβλήθηκαν στους παραγωγούς ποσά που ξεπέρασαν τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με τα μέτρα προς τους αγρότες και τις απαντήσεις που έδωσε η κυβέρνηση στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός είπε η κυβέρνηση απάντησε με έξι συγκεκριμένα μέτρα. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη διάθεση 160 εκατομμυρίων ευρώ από αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης, τα οποία θα κατευθυνθούν σε αγρότοκτηνοτρόφους. Παράλληλα ανακοίνωσε πως στις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, η οποία θα φτάνει στο 100%, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Εφαρμόζεται πρόγραμμα φθηνού αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος

Στη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης. Όπως σημείωσε, εφαρμόζεται πρόγραμμα φθηνού αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος με τιμή στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ έχει δοθεί και παράταση στη διάρκειά του, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να διατηρήσουν χαμηλό ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρύθμιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά θεσπίστηκε νομοθετικά η επιστροφή του στους αγρότες ενώ σημείωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού συστήματος μέσω του οποίου ο φόρος δεν θα καταβάλλεται στην αντλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέτρα αυτά συνιστούν ουσιαστική οικονομική ανάσα για τον αγροτικό κόσμο. «Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια μεγάλη ανακούφιση για το σύνολο των αγροτών, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο» είπε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε ότι για τον αγροτικό κόσμο είναι διαθέσιμοι πόροι που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ για επενδύσεις, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου για την υλοποίηση του εθνικού προγράμματος ιχνηλάτησης των αγροτικών προϊόντων, η εφαρμογή του οποίου -όπως είπε ο υπουργός- αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό των φαινομένων «ελληνοποιήσεων» και να διασφαλίσει πλήρη έλεγχο της διαδρομής των προϊόντων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.

«Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια σειρά δράσεων οι οποίες έρχονται να απαντήσουν σε προβλήματα και παθογένειες που αφορούν στο παρελθόν και που η κυβέρνηση καλείται να δει και να δώσει λύσεις, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο» είπε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στη διασφάλιση της διαφάνειας στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι το νέο σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων διαμορφώνει ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο καταβολής των ενισχύσεων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι κάθε παραγωγός να λαμβάνει το ποσό που δικαιούται, χωρίς αμφισβητήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι για πρώτη φορά ανακοινώθηκε, μέσω της ΑΑΔΕ, συγκεκριμένος «χάρτης πληρωμών» έως τις 30 Ιουνίου, γεγονός που -όπως είπε- δεν είχε συμβεί στο παρελθόν σε τόσο πρώιμο χρονικό σημείο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η προαναγγελία των πληρωμών από τον Μάρτιο ενισχύει την προβλεψιμότητα για τους παραγωγούς και συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και στην εμπέδωση συνθηκών διαφάνειας και δικαιοσύνης για τον αγροτικό κόσμο.

Διαβάστε επίσης