Κωστής Χατζηδάκης: «Στηρίζουμε τον Πραγματικό Παραγωγό και την Αναγέννηση της Θεσσαλίας»
Οι δεσμεύσεις για πληρωμές 1 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο, η νέα εποχή στη διαχείριση υδάτων και τα μεγάλα έργα υποδομής που ολοκληρώνονται το 2026.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα, υπογράμμισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή στοχεύει στην ανακατανομή των κονδυλίων υπέρ των πραγματικών παραγωγών. Ανακοινώθηκε ότι έως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθούν στους αγρότες 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 3,8 δισ. ευρώ (αύξηση 13% σε σχέση με το 2024).
Αποκατάσταση και έργα στη Θεσσαλία
Για την επούλωση των πληγών από τις φυσικές καταστροφές (Ιανός, Daniel), η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 2,3 δισ. ευρώ. Τα κυριότερα έργα περιλαμβάνουν:
Οδικό δίκτυο: Ολοκλήρωση παρεμβάσεων σε 106 σημεία και παράδοση του Ε65 το καλοκαίρι.
Σιδηρόδρομος: Πλήρης αποκατάσταση του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη έως το τέλος του καλοκαιριού.
Διαχείριση Υδάτων: Ίδρυση του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ) για ολιστική αντιπλημμυρική προστασία και άρδευση.
Νέο παραγωγικό μοντέλο
Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής:
Πρωτογενής τομέας: Προώθηση βιώσιμων εκμεταλλεύσεων (συγχωνεύσεις/αναδασμοί), έμφαση στην κατάρτιση νέων αγροτών και μετατροπή των συνεταιρισμών σε ισχυρά clusters. Στόχος είναι ο αγρότης να καταστεί σύγχρονος επιχειρηματίας.
Βιομηχανία και επενδύσεις: Μέσα στο 2026 απλοποιούνται οι αδειοδοτήσεις, ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο και ενισχύεται η εξωστρέφεια μέσω της Enterprise Greece.
Τουρισμός και υπηρεσίες: Θέσπιση «πράσινων» κριτηρίων για τα καταλύματα και αξιοποίηση περιφερειακών αεροδρομίων (π.χ. Αγχίαλος) και λιμανιών.
Οικονομική προοπτική και σύγκλιση
Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε., επιτυγχάνοντας:
Μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7,5%.
Αύξηση των καταθέσεων κατά 70 δισ. ευρώ από το 2019.
Ενεργή συμμετοχή στη διαπραγμάτευση για το νέο Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ (2028-2034).
Η κυβερνητική πολιτική χαρακτηρίστηκε ως «πατριωτική και κοινωνική», με στόχο μια Ελλάδα ανταγωνιστική που στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες της.