LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή ΝΔ

Η επιχείρηση για τη μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει ξανά μπροστά, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ισχυρή, δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία, αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, στη Λάρισα.

Ο πρωθυπουργός συμμετέχει στον προσυνεδριακό διάλογο που θα οδηγήσει στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ (που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα). Ο πρωθυπουργός συνομιλεί με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

Για το ζήτημα του νερού, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως η επιχείρηση για τη μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει ξανά μπροστά, ενώ έθεσε μεταξύ των τριών προτεραιοτήτων για την τρίτη 4ετία της Νέας Δημοκρατίας, την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Η Λάρισα επιλέχθηκε γιατί είναι κεντρική πόλη της Θεσσαλίας και θεωρείται σημαντική περιοχή για την οικονομία και ιδιαίτερα για τον αγροτικό τομέα. Η κυβέρνηση λοιπόν θέλει να συζητήσει θέματα αγροτικής οικονομίας, παραγωγής και προβλημάτων των αγροτών, αλλά να στείλει κι ένα πολιτικό μήνυμα προς μια δύσκολη περιοχή καθώς η Θεσσαλία έχει περάσει πλημμύρες, αγροτικές κινητοποιήσεις και οικονομικές πιέσεις, οπότε η παρουσία της κυβέρνησης εκεί λειτουργεί και ως πολιτικό μήνυμα αποσυμπίεσης ότι δίνει προτεραιότητα στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία με έμφαση στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την περιφέρεια και την αγροτική ανάπτυξη. Η ομιλία του αναμένεται να περιλαμβάνει αναφορές σε έργα υποδομών, επενδύσεις και μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη των παραγωγών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά, το τρίτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα έχει διπλό στόχο: αφενός να ενισχύσει την επικοινωνία του κόμματος με την περιφέρεια και αφετέρου να αναδείξει τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Με αυτόν τον τρόπο, το κόμμα επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο πολιτικού διαλόγου ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου και των πολιτικών προκλήσεων της επόμενης περιόδου.

Θέμα του σημερινού προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι: «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Ολόκληρο το πρόγραμμα έχει ως εξής:

-Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

-12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί: Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

-13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι 30 και πλέον επεμβάσεις των ΗΠΑ στην αμερικανική ήπειρο από το 1846 ως το 1932

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μωρό βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

14:20LIFESTYLE

Σταύρος Ξαρχάκος: «Νυν και Αεί» - Η παρτιτούρα της ζωής ενός δημιουργού που έδωσε ήχο στη σύγχρονη Ελλάδα

14:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής οι Ρενάτο, Πελίστρι και Ίνγκασον – Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Δύο νεαροί κρεμάστηκαν από συρμό εν κινήσει για τέσσερις στάσεις

14:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλλοδαπός συνελήφθη στην Κακαβιά για φοροδιαφυγή

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή ΝΔ

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στην ιστορία των Βίκινγκ: Πλοία που θεωρούνταν 1.000 ετών αποδεικνύονται πολύ νεότερα

13:39ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κίμι Αντονέλι: Το νέο μεγάλο ταλέντο της Formula 1 που έγραψε ιστορία στην Κίνα

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην περιοχή Αλειμματάς

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τριών αλλοδαπών για διακίνηση μεταναστών

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε πατέρα λόγω μέθης του ανήλικου παιδιού του

13:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: Sold out κι o τελευταίος αγώνας της regular season στη Euroleague

13:09LIFESTYLE

Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα παίξω σε παράσταση με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη - Είναι μια άλλη προσωπικότητα και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε»

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τα 7 καλύτερα φρούτα για περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε στη Νέα Χαλκηδόνα

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Χτύπημα στην καρδιά προκάλεσε τον θάνατο του 20χρονου

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απότομο τέλος για την «άνοιξη» - Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Τσατραφύλια

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στον Πύργο για το θάνατο του 18χρονου Μάκη - Έπεσε από τον τρίτο όροφο

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει ο χειμώνας - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για βροχές, ανέμους και κρύο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών

09:59ΥΓΕΙΑ

Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα: Γιατρός εξηγεί γιατί πρέπει να σηκώνουμε τα γόνατα

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Δύο νεαροί κρεμάστηκαν από συρμό εν κινήσει για τέσσερις στάσεις

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τα 7 καλύτερα φρούτα για περισσότερη ενέργεια, σύμφωνα με διαιτολόγους

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ: Ισχυρή οικονομία, ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή ΝΔ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν ό,τι είχα»: Άνδρας έχασε τέσσερις κόρες από ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Μαρτίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

06:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Νόμιμοι στόχοι» τα λιμάνια των ΗΑΕ μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό του νησιού Χαργκ λένε οι Φρουροί της Επανάστασης - 15η ημέρα πολέμου

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε ελληνόκτητο τάνκερ στο Νοβοροσίσκ: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί» - Η ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ