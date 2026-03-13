Στη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το προσυνέδριο της ΝΔ - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο Πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, τη Λάρισα, όπου στις 13:00 θα λάβει μέρος σε συζήτηση με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου του κόμματος με τίτλο «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα φιλοξενηθούν στο ίδιο ξενοδοχείο και θα συμμετάσχουν οι βουλευτές των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελέχη των τοπικών οργανώσεων του κόμματος, καθώς και εκπρόσωποι της κεντρικής διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

Κλείσιμο

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος,

Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.