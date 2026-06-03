Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (3/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (3/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/6/2026 6:30:00 πμ

3/6/2026 6:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ - ΔΕΛΦΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΑΧΕΛΩΟΥ - ΛΟΚΡΙΔΟΣ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ - ΦΡΑΒΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΘ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

237

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

633

Λειτουργία

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΡΥΤΑΪΝΗΣ ΝΟ 5 - 7 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

662

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ απο κάθετο: ΜΑΝΔΡΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΣΗ έως κάθετο: ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

651

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

634

Λειτουργία

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, Κ.ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σ.ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ.

375

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΦΙΔΝΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΥ, ΕΦΕΣΟΥ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, ΕΛΥΤΗ, ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΜΥΚΑΛΗΣ.

373

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 38Α.

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΟΡΥΤΣΑΣ.

374

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ.

376

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 38Α.

Κατασκευές

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΦΕΡΙΖΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

455

Λειτουργία

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 5:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1563

Λειτουργία

3/6/2026 8:00:00 πμ

3/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - 25ης ΜΑΡΤΟΙΟΥ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΕΣΠΕΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

1660

Λειτουργία

3/6/2026 9:00:00 πμ

3/6/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΙΘΩΜΗΣ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

659

Κατασκευές

3/6/2026 9:00:00 πμ

3/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 8 - 10Β από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

660

Κατασκευές

/6/2026 9:00:00 πμ

3/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ απο κάθετο: KREMOY έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΝΟ 17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

658

Κατασκευές

3/6/2026 9:00:00 πμ

3/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟ 8 - 10Β από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

660

Κατασκευές

3/6/2026 9:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΘΑΚΗΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΤΑΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡ.ΜΙΑΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΛΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

3/6/2026 10:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΨΑΡΡΩΝ.

372

Κατασκευές

3/6/2026 10:00:00 πμ

3/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.

377

Κατασκευές

3/6/2026 11:00:00 πμ

3/6/2026 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΟΣΙΝΗ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

380

Κατασκευές

3/6/2026 11:00:00 πμ

3/6/2026 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΜΥΣΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΟΪΚΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΪΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΚΑΤΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ

650

Κατασκευές

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