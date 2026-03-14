Μητσοτάκης στο 3ο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα: Επιχείρηση επαναπροσέγγισης με τον αγροτικό κόσμο

Ο προσυνεδριακός διάλογος που θα οδηγήσει στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της ΝΔ (που θα πραγματοποιηθεί 15-17 Μαΐου στην Αθήνα) συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα.

Η Λάρισα επιλέχθηκε γιατί είναι κεντρική πόλη της Θεσσαλίας και θεωρείται σημαντική περιοχή για την οικονομία και ιδιαίτερα για τον αγροτικό τομέα. Η κυβέρνηση λοιπόν θέλει να συζητήσει θέματα αγροτικής οικονομίας, παραγωγής και προβλημάτων των αγροτών, αλλά να στείλει κι ένα πολιτικό μήνυμα προς μια δύσκολη περιοχή καθώς η Θεσσαλία έχει περάσει πλημμύρες, αγροτικές κινητοποιήσεις και οικονομικές πιέσεις, οπότε η παρουσία της κυβέρνησης εκεί λειτουργεί και ως πολιτικό μήνυμα αποσυμπίεσης ότι δίνει προτεραιότητα στην περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθύνει ομιλία με έμφαση στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την περιφέρεια και την αγροτική ανάπτυξη. Η ομιλία του αναμένεται να περιλαμβάνει αναφορές σε έργα υποδομών, επενδύσεις και μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη των παραγωγών και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά, το τρίτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα έχει διπλό στόχο: αφενός να ενισχύσει την επικοινωνία του κόμματος με την περιφέρεια και αφετέρου να αναδείξει τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Με αυτόν τον τρόπο, το κόμμα επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο πολιτικού διαλόγου ενόψει του επερχόμενου συνεδρίου και των πολιτικών προκλήσεων της επόμενης περιόδου.

Θέμα του σημεριμού προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι: «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Ολόκληρο το πρόγραμμα έχει ως εξής:

-Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

-12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί: Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

-13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.