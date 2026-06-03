Facebook… και έρωτας μετά τα 50: «Ψάχνω γυναίκες για γνωριμία 50+» - Το νέο ψηφιακό ραντεβού

Στις αναρτήσεις περιλαμβάνονται περιγραφές ηλικίας, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων, ενώ συχνά δημοσιεύονται και στοιχεία επικοινωνίας για άμεση επαφή

Facebook… και έρωτας μετά τα 50: «Ψάχνω γυναίκες για γνωριμία 50+» - Το νέο ψηφιακό ραντεβού
pexels
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Πολλοί χρήστες άνω των 50 ετών χρησιμοποιούν το Facebook για γνωριμίες μέσω εξειδικευμένων ομάδων, όπως η σελίδα «Ψάχνω γυναίκες για γνωριμία 50+» με 17,5 χιλιάδες μέλη.
  • Υπάρχουν αυστηροί ηλικιακοί περιορισμοί στις προτιμήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις εμποδίζουν πιθανές γνωριμίες λόγω μικρών διαφορών στην ηλικία.
  • Το κλίμα στην ομάδα συνδυάζει σοβαρό ενδιαφέρον με καλοπροαίρετο χιούμορ μεταξύ των μελών.
  • Το Facebook λειτουργεί ως πρακτικό εργαλείο γνωριμιών για μεγαλύτερες ηλικίες, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές μεθόδους.
Snapshot powered by AI

Η αναζήτηση συντροφικότητας δεν έχει ηλικία και πλέον οι πιο μοναχικοί αξιοποιούν ακόμη και το Internet για την εύρεση συντρόφου. Όλο και περισσότεροι μεγαλύτερης ηλικίας χρήστες στρέφονται στο Facebook για γνωριμίες, αξιοποιώντας ομάδες που λειτουργούν με τρόπο που θυμίζουν το φλερτ σε εξειδικευμένες εφαρμογές για τον εντοπισμό ερωτικού συντρόφου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σελίδα με τίτλο «Ψάχνω γυναίκες για γνωριμία 50+», όπου καθημερινά αναρτώνται δεκάδες αγγελίες από άνδρες και γυναίκες που αναζητούν συντροφικότητα, παρέα ή σχέση. H συγκεκριμένη σελίδα έχει 17,5 εγγεγραμμένους χρήστες.

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Στις αναρτήσεις, οι χρήστες αναγράφουν την ηλικία τους, ενώ περιγράφουν τα ενδιαφέροντά τους και τι ακριβώς ψάχνουν, ενώ δεν λείπουν και πιο «τολμηρές» δημοσιεύσεις με δημόσια ανάρτηση αριθμών τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία και κλείσιμο ραντεβού.

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Σε αρκετές περιπτώσεις, άτομα γράφουν ακόμη και για λογαριασμό συγγενών τους, όπως χαρακτηριστικά χρήστης που ανέφερε: «Ενδιαφέρομαι για συγγενικό μου πρόσωπο (γυναίκα 58 ετών) να βρεθεί άνδρας για γνωριμία 60–65 ετών. Επικοινωνία με προσωπικό μήνυμα».

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Ωστόσο, δεν λείπουν και οι πιο αυστηροί «κανόνες» στις ηλικιακές προτιμήσεις, καθώς αρκετοί χρήστες φαίνεται πως βάζουν πολύ συγκεκριμένα όρια, με αποτέλεσμα να χάνονται ευκαιρίες για… ελάχιστες διαφορές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση άνδρα 66 ετών, ο οποίος όπως αναφέρεται, έχασε πιθανό ραντεβού επειδή θεωρήθηκε «ένα χρόνο μεγαλύτερος» από το επιθυμητό ηλικιακό όριο.

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Από την άλλη, δεν λείπουν και τα πιο… ανθρώπινα σχόλια της καθημερινότητας, με χρήστες να πειράζουν ο ένας τον άλλον κάτω από αναρτήσεις τύπου «Ακόμα δεν βρήκες γυναίκα ρε μπαγάσα;», δείχνοντας πως το κλίμα κινείται ανάμεσα στο σοβαρό ενδιαφέρον και την καλοπροαίρετη πλάκα.

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Παρά τον ψηφιακό χαρακτήρα της πλατφόρμας, πολλοί χρήστες επιμένουν πως το Facebook έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις παραδοσιακές γνωριμίες για τις μεγαλύτερες ηλικίες, λειτουργώντας ως ένας απλός και άμεσος τρόπος επικοινωνίας χωρίς «πολλές διαμεσολαβήσεις».

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Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα δείχνει καθαρά πως ο έρωτας ή έστω η ανάγκη για παρέα προσαρμόζεται στην τεχνολογική εποχή.

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