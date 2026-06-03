Δολοφονία στην Καλαμάτα: Το μυστήριο με τα παιδιά που δεν ξύπνησαν και η καρτέλα με τα ηρεμιστικά

Snapshot Η 39χρονη Σίλια δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος προσπάθησε να σκηνοθετήσει το έγκλημα για να την ενοχοποιήσει.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρέθηκαν να κοιμούνται κατά τη στιγμή της δολοφονίας και εξετάστηκαν ιατρικά από τις αρχές.

Ο δράστης φέρεται να ζήλευε έντονα τη σύζυγό του και να ασκούσε βία εναντίον της στο παρελθόν, ενώ προσπαθούσε να ελέγχει τη ζωή της και να την απομακρύνει από φίλους και δραστηριότητες.

Η 39χρονη συμμετείχε σε μαθήματα χορού που αποτελούσαν σημαντική διέξοδο για εκείνη, αλλά ο σύζυγός της αντιδρούσε αρνητικά σε αυτό και στην αναζήτηση εργασίας.

Ο δράστης δημιούργησε ψεύτικο προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρακολουθεί τη σύζυγό του και το περιβάλλον της. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 39χρονης Σίλιας στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της.

Ο δράστηςπου σκηνοθέτησε την πράξη του σε μία προσπάθεια να επιρρίψει τις ευθύνες στο θύμα, μητέρα δύο παιδιών.

Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ δεν έχει καταφέρει να φωτίσει όλες τις πτυχές της άγριας δολοφονίας, ενώ μυστήριο παραμένει ο εντοπισμός μίας καρτέλας ηρεμιστικών που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν το μοιραίο βράδυ στο σπίτι εντόπισαν το παιδιά να κοιμούνται παρά τη φασαρία που είχε προηγηθεί. Μάλιστα, προκειμένου να μην δουν τη νεκρή μητέρα τους τα ξύπνησαν λέγοντας τους «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό».

Στα δύο κοριτσάκια έγινε ιατρικός έλεγχος αλλά και αιματολογικός προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να λάβουν γνώση οι Αρχές. Σύμφωνα με ειδικούς, δεν αποκλείεται τα παιδιά να άκουσαν τον καυγά που προηγήθηκε και ως μηχανισμό άμυνας, να έκαναν πως κοιμόντουσαν και στη συνέχεια να αποκοιμήθηκαν.

Όπως ανέφεραν άτομα κοντά στο ζευγάρι, ο σύζυγος εδώ και καιρό ήξερε ότι η σχέση του έχει τελειώσει αλλά δεν ήθελε να το παραδεχθεί και να δώσει τέλος χωρίζοντας την 39χρονη. Ο δράστης ήθελε να δείχνει σε όλους ότι έχει την τέλεια οικογένεια και προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να συντηρήσει τη σχέση.

Οι αρχές εξετάζουν πληροφορία η οποία αναφέρει ότι η γυναίκα είχε πέσει θύμα βίας από εκείνον στο παρελθόν χωρίς όμως να το καταγγείλει. Φαίνεται πως ζούσε μαζί του μια πολύ δύσκολη ζωή, προσπαθούσε να την απομακρύνει από τις παρέες της και να την ελέγχει.

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«Την ζήλευε πολύ», λένε φίλοι της 39χρονης

Φίλη της 39χρονης Σίλιας, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε μια γυναίκα που προσπαθούσε να βρει διέξοδο από την καθημερινότητά της, αναζητώντας εργασία και συμμετέχοντας σε μαθήματα χορού. Όπως ανέφερε, η ενασχόλησή της με τον χορό φαίνεται πως προκαλούσε εντάσεις στη σχέση της με τον σύζυγό της.

«Πηγαίναμε μαζί χορό. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, καθόλου προκλητική. Δεν υποψιαστήκαμε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μου είχε πει ότι ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά» είπε αρχικά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο σύζυγος της γυναίκας συνήθιζε να την παραλαμβάνει από τη σχολή χορού, χωρίς να έχει δώσει την εντύπωση ενός επικίνδυνου ανθρώπου. Ωστόσο, άνθρωποι από το στενό περιβάλλον της φέρονται να γνώριζαν ότι ήταν ιδιαίτερα ζηλότυπος και δεν επιθυμούσε ούτε να εργάζεται ούτε να συνεχίσει τα μαθήματα χορού, τα οποία αποτελούσαν για εκείνη μια σημαντική διέξοδο.

«Ο σύζυγός της είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει. Δεν έδειχνε επικίνδυνος. Μου είπαν πιο στενοί φίλοι της ότι τη ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε να την αφήνει να πηγαίνει στον χορό, αλλά ούτε και να βρει δουλειά. Ήταν η διέξοδός της ο χορός. Μου έλεγε ότι την κάνει να νιώθει όμορφα. Δεν έχει γονείς, είχε μόνο την αδελφή της» πρόσθεσε.

Η διαδικτυακή παρακολούθηση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έντονη ζήλια του δράστη φέρεται να τον οδήγησε ακόμη και στη δημιουργία ψεύτικου λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της συζύγου του και ανθρώπων του περιβάλλοντός της.

Όπως μετέδωσε το Mega, μετά την καταγγελία σε βάρος του δημιούργησε προφίλ στο Facebook με το όνομα «θάνατος 8511». Μέσα από αυτό παρακολουθούσε το προφίλ της συζύγου του, τη σελίδα της σχολής χορού που παρακολουθούσε, αλλά και πρόσωπα που είχαν προχωρήσει στις σχετικές καταγγελίες στις Αρχές.

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