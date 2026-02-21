«Θα ήταν μια χαρά αν το Ισραήλ έπαιρνε όλη τη Μέση Ανατολή», αναφέρει ο Αμερικανός πρεσβευτής

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, τόνισε ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.

«Θα ήταν μια χαρά αν (σ.σ. το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», ανέφερε σε podcast που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (20/02), υπερασπιζόμενος τις ενέργειες του IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», απάντησε ο Χάκαμπι, αναφερόμενος στο βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο έως τον Ευφράτη. «Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ. Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, τόνισε πως η χώρα αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.

