Γάζα: Πέντε χώρες δεσμεύτηκαν για την αποστολή δυνάμεων στη Διεθνή Δύναμη

Πέντε κράτη έχουν ήδη δεσμευτεί για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων που θα στελεχώσουν τη διεθνή δύναμη ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της δύναμης, στο πλαίσιο συνεδρίασης του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο Τζάσπερ Τζέφερς, οι χώρες που έχουν υποσχεθεί τη συμμετοχή στρατευμάτων είναι οι εξής:

Ινδονησία

Μαρόκο

Καζακστάν

Κόσοβο

Αλβανία

Παράλληλα, η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν το έργο της εκπαίδευσης των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων. Ο αναπληρωτής διοικητής της δυναμης, θα είναι Ινδονήσιος.

Ο υποστράτηγος Τζέφερς διευκρίνισε ότι η ISF θα ξεκινήσει την ανάπτυξή της από τη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών εκεί, ενώ η παρουσία της διεθνούς δύναμης θα επεκτείνεται σταδιακά «τομέα ανά τομέα».

Το μακροπρόθεσμο πλάνο της επιχείρησης προβλέπει:

Τη συγκρότηση δύναμης 20.000 στρατιωτών της ISF.

Την εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών.

