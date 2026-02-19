Συμβούλιο Ειρήνης: Ο κόσμος του Τραμπ στο λογότυπο - Η Αμερική στο επίκεντρο μιας νέας χρυσής εποχής

Κοιτάζοντας το λογότυπο του Συμβουλίου Ειρήνης, του διεθνούς οργανισμού που δημιούργησε και προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δύο στοιχεία ξεχωρίζουν αμέσως: η κυριαρχία του χρυσού και ένας χάρτης του κόσμου που περιλαμβάνει μόνο την Αμερική. Όπως συχνά συμβαίνει, οι συμβολισμοί μιλούν από μόνοι τους.

Τα στοιχεία του λογότυπου

Η γραφιστική ταυτότητα του Συμβουλίου για την Ειρήνη, που παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο από την αμερικανική κυβέρνηση, θυμίζει ένα αριστοκρατικό έμβλημα. Στο κέντρο υπάρχει μια ασπίδα, συγκεκριμένα μια ελβετική ασπίδα, πλαισιωμένη από δύο κλαδιά δάφνης, σύμβολο δόξας.

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο είναι η σφαίρα που απεικονίζεται στην ασπίδα: ο κόσμος εμφανίζεται περιλαμβάνοντας μόνο τη Βόρεια Αμερική και μέρος της Λατινικής Αμερικής. Οι υπόλοιποι τέσσερις ηπείροι και τουλάχιστον 160 διεθνώς αναγνωρισμένες χώρες δεν εκπροσωπούνται.

Όλη η σύνθεση είναι βυθισμένη στο χρυσό, στοιχείο διακόσμησης ιδιαίτερα αγαπητό στον Τραμπ.

Σύγκριση με τον ΟΗΕ

Όπως παρατηρεί η βρετανική εφημερίδα The Guardian, το λογότυπο μοιάζει με μια «αναθεωρημένη» εκδοχή σε στυλ Τραμπ του λογότυπου του ΟΗΕ, ενός οργανισμού που, σύμφωνα με τους εμπνευστές του, ενδέχεται να έχει περιθωριακό ρόλο με την έλευση του Συμβουλίου για την Ειρήνη.

Το έμβλημα του ΟΗΕ, αντίθετα, απεικονίζει όλες τις χώρες του κόσμου με έναν χάρτη κεντραρισμένο στον Βόρειο Πόλο, πλαισιωμένο από δύο κλαδιά ελιάς, σύμβολο ειρήνης, και με το χαρακτηριστικό “UN Blue”, ένα ανοιχτό και ουδέτερο μπλε, που αντιπαρατίθεται στο κόκκινο, χρώμα που συνδέεται με τον πόλεμο.

Η αισθητική του Τραμπ

Η πρωτοβουλία αντανακλά ένα ιδανικό συμβολικής αυθεντίας και ισχύος, σημαντικό για την αμερικανική κυβέρνηση. Τον Αύγουστο του 2025, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε την εκτελεστική εντολή «Making Federal Architecture Beautiful Again», που καθορίζει το κλασικό στυλ ως προτιμητέο για ομοσπονδιακά κτίρια, ικανό να «ανυψώνει και να ομορφαίνει τους δημόσιους χώρους, να εμπνέει την ψυχή, να εξυψώνει τις ΗΠΑ και να επιβάλλει τον σεβασμό του λαού».

Διαβάστε επίσης