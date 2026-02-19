Η Γαλλία δηλώνει έκπληκτη από την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η Γαλλία δήλωσε ότι εξεπλάγη από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αξιωματούχο στο Συμβούλιο Ειρήνης που συνέστησε ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι δεν διαθέτει εντολή να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πασκάλ Κονφαβρέ (Pascal Confavreux) δήλωσε ότι, κατά την άποψη του Παρισιού, το Συμβούλιο Ειρήνης θα πρέπει να επαναπροσανατολιστεί και να επικεντρωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι, έως ότου αρθεί αυτή η ασάφεια, η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει.

«Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συμμετοχή της, στην πραγματικότητα είμαστε έκπληκτοι, διότι δεν έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο για να μεταβεί και να συμμετάσχει», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης