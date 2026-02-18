Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεν θα πληρώσει για εγγραφή στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Το Ισραήλ δεν αναμένεται να είναι μία από τις χώρες που θα διαθέσουν κεφάλαια για τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής Hayom. Την απόφαση αυτή έλαβε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μεταδίδει το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.

Αύριο, Πέπτη, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιδεόν Σαάρ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη συνάντηση εγκαινίασης του συμβουλίου.

Η ιδρυτική συνάντηση του «Συμβουλίου Ειρήνης», που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να δημιουργήσει ως εναλλακτικό του ΟΗΕ, θα πραγματοποιηθεί αύριο (Πέμπτη πρωί, ώρα ΗΠΑ) στο «Ινστιτούτο Ειρήνης» του Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Περίπου 20 αρχηγοί κρατών και υπουργοί Εξωτερικών από όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν, μεταξύ αυτών οι πρόεδροι της Αργεντινής, Ινδονησίας, Παραγουάης, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν και Ουζμπεκιστάν, καθώς και οι πρωθυπουργοί Καμπότζης, Αρμενίας, Ουγγαρίας, Αλβανίας και Πακιστάν.

Οι χώρες που θα εκπροσωπηθούν σε επίπεδο υπουργού Εξωτερικών είναι η Σαουδική Αραβία, το Μαρόκο, η Τουρκία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ένας βασιλιάς θα συμμετάσχει, ο Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα από το Μπαχρέιν, καθώς και μια ανώτερη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας εκπρόσωπος από την Ιορδανία.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης του Συμβουλίου είναι το πρώτο θέμα που σκοπεύει να συζητήσει ο Τραμπ αύριο, σύμφωνα με προσχέδιο πρότασης απόφασης που έφτασε στη Hayom. Ο Τραμπ τονίζει στην πρόταση ότι χωρίς σαφή και πλήρη πηγή χρηματοδότησης, το Συμβούλιο δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Ο Τραμπ θεωρεί το Συμβούλιο έναν οργανισμό που θα δρα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στη Γάζα, και σκοπεύει να συνεχίσει να ηγείται ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, σε τρία χρόνια.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο X πριν από περίπου μία εβδομάδα, το Συμβούλιο ανέφερε ότι «χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ για τη συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος του διεθνούς οργανισμού». Η ανακοίνωση ήρθε μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, κατά την οποία υπέγραψε το επίσημο έγγραφο συμμετοχής, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Η κίνηση εντάσσεται στην πρωτοβουλία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ για τη δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου που θα ασχολείται με την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και τη σταθεροποίηση της περιοχής.

