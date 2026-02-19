Guardian: Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτίσει στρατιωτική βάση 5.000 ατόμων στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να κατασκευάσει μια στρατιωτική βάση χωρητικότητας 5.000 ατόμων στη Γάζα, που θα έχει έκταση άνω των 350 στρεμμάτων, σύμφωνα με αρχεία του Συμβουλίου Ειρήνης που περιήλθαν στην κατοχή του Guardian.

Ο χώρος προορίζεται να λειτουργήσει ως στρατιωτική βάση για μια μελλοντική Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), αλλά και ως πολυεθνική στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από στρατεύματα που έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν. Η Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης αποτελεί μέρος του νεοσύστατου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο έχει συσταθεί για να αναλάβει την πολιτική διοίκηση της Γάζας.

Eικόνες καταστροφής μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας AP

Πώς θα είναι η στρατιωτική βάση

Τα αρχεία που εξέτασε ο Guardian προβλέπουν τη σταδιακή κατασκευή ενός στρατιωτικού φυλακίου που θα έχει έκταση 1.400 μέτρων επί 1.100 μέτρων, περιτριγυρισμένο από 26 θωρακισμένους πύργους παρακολούθησης, ένα μικρό πεδίο βολής, καταφύγια και μια αποθήκη για στρατιωτικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις. Ολόκληρη η βάση θα περιβάλλεται από συρματόπλεγμα.

Η βάση προγραμματίζεται να κατασκευαστεί σε μια άγονη έκταση πεδινών εδαφών στο νότιο τμήμα της Γάζας, που είναι κατεστραμμένη έπειτα από χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών. Πηγή που γνωρίζει για την κατασκευή της βάση δήλωσε στον Guardian ότι μια μικρή ομάδα υποψηφίων – διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες με εμπειρία σε εμπόλεμες ζώνες – έχει ήδη επισκεφθεί την περιοχή.

Από την πλευρά της, η Ινδονησία φέρεται να έχει προσφερθεί να στείλει έως και 8.000 στρατιώτες στη Γάζα στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας παρευρέθηκε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότησε το Συμβούλιο Ειρήνης να ιδρύσει μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα. Αυτή η Δύναμη θα έχει ως αποστολή να διατηρεί την ειρήνη στην περιοχή αλλά και στα σύνορα της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Θα πρέπει επίσης να προστατεύει τους πολίτες και να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει «παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις».

Δεν έχει γίνει σαφές τι θα κάνει η Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης σε περίπτωση μάχης, νέας βομβιστικής επίθεσης από το Ισραήλ ή επιθέσεων της Χαμάς.

Ενώ περισσότερες από 20 χώρες έχουν υπογράψει για να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου έχει μείνει εκτός. Αν και ιδρύθηκε με την έγκριση του ΟΗΕ, το καταστατικό της οργάνωσης φαίνεται να παρέχει τον πλήρη έλεγχο στον Τραμπ.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα κάτι από μόνο του, ξεχωριστό τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, στην πραγματικότητα είναι ένας οργανισμός που οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούν όπως κρίνουν σκόπιμο», δήλωσε ο Αντίλ Αχμάντ Χακ, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers.

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια ενός κατεστραμμένου από ισραηλινό πλήγμα κτιρίου, στην πόλη της Γάζας, στις 29 Οκτωβρίου 2025. AP/Yousef Al Zanoun

«Πρωτόκολλο για ανθρώπινα λείψανα»

Το έγγραφο για την κατασκευή της στρατιωτικής βάσης εκδόθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης, και σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη διαδικασία, συντάχθηκε με τη βοήθεια Αμερικανών αξιωματούχων.

Τα σχέδια αναφέρουν ότι θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο καταφυγίων διαστάσεων 6 μέτρων επί 4 μέτρων και ύψους 2,5 μέτρων, με εξελιγμένα συστήματα εξαερισμού, όπου οι στρατιώτες θα μπορούν να καταφεύγουν για προστασία.

Κατεστραμμένα κτίρια από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. AP

Ένα τμήμα του εγγράφου με όνομα «Πρωτόκολλο για ανθρώπινα λείψανα», αναφέρει: «Εάν ανακαλυφθούν ύποπτα ανθρώπινα λείψανα ή πολιτιστικά αντικείμενα, όλες οι εργασίες στην άμεση περιοχή πρέπει να σταματήσουν αμέσως, η περιοχή πρέπει να ασφαλιστεί και ο υπεύθυνος συμβάσεων πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως». Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας, περίπου 10.000 πτώματα Παλαιστινίων πιστεύεται ότι είναι θαμμένα κάτω από τα ερείπια στη Γάζα.

Δεν έχει γίνει σαφές σε ποιον ανήκει η γη όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η στρατιωτική βάση, αλλά μεγάλο μέρος της νότιας Γάζας βρίσκεται επί του παρόντος υπό ισραηλινό έλεγχο. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

