Γάζα: «Αδιέξοδο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς - Τι θα πει ο Νετανιάχου στον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγο, στις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Στην αυριανή του συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να θέσει επί τάπητος το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που έχουν γνώση των λεπτομερειών, ο Νετανιάχου θα μεταφέρει το μήνυμα πως η «δεύτερη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου δεν παρουσιάζει καμία κινητικότητα.

Η ανάγκη για νέα στρατιωτική επιχείρηση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Times of Israel, η ισραηλινή πλευρά φέρεται να έχει ήδη ενημερώσει την Ουάσιγκτον ότι η υλοποίηση του οράματος του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή απαιτεί προηγουμένως μια νέα επιχείρηση των IDF στον θύλακα. Όπως αναφέρει η πηγή, το Ισραήλ θεωρεί πως χωρίς περαιτέρω στρατιωτική πίεση, η μετάβαση στην επόμενη φάση της ειρήνευσης είναι πρακτικά ανέφικτη.

Στρατηγική ευθυγράμμιση ή πίεση;



Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για γρήγορες λύσεις στα ανοιχτά μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, η θέση του Νετανιάχου φαίνεται να θέτει ένα δίλημμα: Από τη μία πλευρά, την ανάγκη για στρατιωτική ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Από την άλλη, την πολιτική πίεση του Λευκού Οίκου για άμεση σταθεροποίηση.

