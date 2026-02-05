Συναγερμός στο Ισραήλ: Έκτακτο συμβούλιο Ασφαλείας πριν τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκαλεί το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας, μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του τελευταίου, που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Ομάν με τη συμμετοχή ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η συνεδρίαση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή.Όμως ο Νετανιάχου αποφάσισε χθες να την επισπεύσει και να τη μεταφέρει για το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενόψει των εξελίξεων γύρω από τις διαπραγματεύσεις.

Οι αμερικανικές απαιτήσεις και τα όρια της Τεχεράνης

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά και το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν, τη στήριξη σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή και τον τρόπο μεταχείρισης του ίδιου του ιρανικού πληθυσμού.

Η ιρανική πλευρά έχει δείξει διάθεση να συζητήσει αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς να αποδέχεται τους όρους της Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου εντός της επικράτειάς της και να εξαγάγει στο εξωτερικό όλα τα ήδη εμπλουτισμένα αποθέματα, απαίτηση που οδηγεί πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες επιτυχίας των πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν παραμένουν περιορισμένες.

«Οι συνομιλίες πρέπει να είναι ουσιαστικές»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εμπλακούν και ήταν πάντα έτοιμες να συνομιλήσουν με το Ιράν», δήλωσε ο Ρούμπιο. Όπως πρόσθεσε, για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν το εύρος των βαλλιστικών πυραύλων, τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή, το πυρηνικό πρόγραμμα και τη μεταχείριση των ίδιων των Ιρανών πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ισραηλινή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με το συμβούλιο ασφαλείας να καλείται να αποτιμήσει τους κινδύνους και τις επιλογές του Ισραήλ ενόψει των πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν.

