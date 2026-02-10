Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για το σχέδιο εισβολής της Χαμάς από το 2018

Νέα στοιχεία που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την άγνοιά του για τα σχέδια των ισλαμιστών της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου, αποκαλύπτουν ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου Ynet, το οποίο επικαλείται έγγραφα υπηρεσιών πληροφοριών και μαρτυρίες ανώτατων αξιωματούχων, οι υπηρεσίες πληροφοριών του IDF είχαν παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό λεπτομερείς αναφορές για το επιχειρησιακό πλάνο της Χαμάς ήδη από τον Απρίλιο του 2018.

Το χρονικό των προειδοποιήσεων

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μεταξύ 2018 και 2022, η Χαμάς ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια συντονισμένη επίθεση πολλαπλών μετώπων εναντίον στρατιωτικών βάσεων και κοινοτήτων αμάχων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο αυτό, που αργότερα έγινε γνωστό ως «Τείχη της Ιεριχούς» (Jericho’s Walls), προέβλεπε την παραβίαση των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.

Παρά τις επανειλημμένες δημόσιες αρνήσεις του Νετανιάχου ότι είχε δει ή ακούσει για το έγγραφο «Τείχη της Ιεριχούς» πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ynet υποστηρίζει ότι η ενημέρωση είχε γίνει αρκετές φορές. Η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ηγεσία έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν το Τμήμα Ερευνών της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών διένειμε ειδικό έγγραφο σε ανώτατους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων:

Των στρατιωτικών γραμματέων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας.

Του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Των επικεφαλής των υπηρεσιών Shin Bet και Mossad.

Του γραφείου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του IDF.

«Εξαιρετική πολυπλοκότητα και εύρος»

Η έκθεση του 2018 έθετε το ερώτημα: «Χτίζει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τη δύναμή της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στο έδαφός μας;». Οι αναλυτές τόνιζαν τη σοβαρότητα της απειλής, σημειώνοντας ότι «το εύρος του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι εξαιρετικά». Παρόλο που ορισμένοι εξέφραζαν αμφιβολίες για το αν η Χαμάς μπορούσε να εκτελέσει το πλάνο στο σύνολό του, προειδοποιούσαν ότι το σενάριο αυτό αποτελούσε μια «νέα και ευρύτερη απειλή από ό,τι στο παρελθόν».

Η αντίφαση στις απαντήσεις του Πρωθυπουργού

Ο Νετανιάχου, απαντώντας σε έρευνα του Ελεγκτή του Κράτους, Matanyahu Englman, υποστήριξε μέσω του γραφείου του ότι «ποτέ δεν έλαβε και ποτέ δεν ενημερώθηκε για το έγγραφο 'Τείχη της Ιεριχούς'» και ότι δεν του παρουσιάστηκε ποτέ κανένα σχέδιο μαζικής επιδρομής.

Ωστόσο, το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού φαίνεται να αντιφάσκει: σε υπόμνημα 55 σελίδων που εστάλη στον Ελεγκτή την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι έλαβε την αναφορά του Απριλίου 2018. Παρόλα αυτά, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε επιλεκτικά αποσπάσματα, παραθέτοντας μόνο την εκτίμηση ότι μια τέτοια επίθεση «δεν είναι πιθανή αυτή τη στιγμή», ενώ παρέλειψε την καταληκτική προειδοποίηση ότι το σχέδιο αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές φιλοδοξίες της οργάνωσης και την πρόθεσή της για σημαντική ενίσχυση των δυνάμεών της.

