Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για το σχέδιο εισβολής της Χαμάς από το 2018

Παρά τις επανειλημμένες δημόσιες αρνήσεις του Νετανιάχου ότι είχε δει ή ακούσει για το έγγραφο «Τείχη της Ιεριχούς» πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ynet υποστηρίζει ότι η ενημέρωση είχε γίνει αρκετές φορές

Newsbomb

Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για το σχέδιο εισβολής της Χαμάς από το 2018
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με την άγνοιά του για τα σχέδια των ισλαμιστών της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου, αποκαλύπτουν ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου Ynet, το οποίο επικαλείται έγγραφα υπηρεσιών πληροφοριών και μαρτυρίες ανώτατων αξιωματούχων, οι υπηρεσίες πληροφοριών του IDF είχαν παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό λεπτομερείς αναφορές για το επιχειρησιακό πλάνο της Χαμάς ήδη από τον Απρίλιο του 2018.

Το χρονικό των προειδοποιήσεων

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μεταξύ 2018 και 2022, η Χαμάς ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια συντονισμένη επίθεση πολλαπλών μετώπων εναντίον στρατιωτικών βάσεων και κοινοτήτων αμάχων στο νότιο Ισραήλ. Το σχέδιο αυτό, που αργότερα έγινε γνωστό ως «Τείχη της Ιεριχούς» (Jericho’s Walls), προέβλεπε την παραβίαση των συνόρων της Γάζας σε δεκάδες σημεία και την ανάπτυξη χιλιάδων μαχητών.

Παρά τις επανειλημμένες δημόσιες αρνήσεις του Νετανιάχου ότι είχε δει ή ακούσει για το έγγραφο «Τείχη της Ιεριχούς» πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ynet υποστηρίζει ότι η ενημέρωση είχε γίνει αρκετές φορές. Η πρώτη γνωστή διαβίβαση του σχεδίου στην ηγεσία έγινε τον Απρίλιο του 2018, όταν το Τμήμα Ερευνών της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών διένειμε ειδικό έγγραφο σε ανώτατους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων:

  • Των στρατιωτικών γραμματέων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας.
  • Του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
  • Των επικεφαλής των υπηρεσιών Shin Bet και Mossad.
  • Του γραφείου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του IDF.

«Εξαιρετική πολυπλοκότητα και εύρος»

Η έκθεση του 2018 έθετε το ερώτημα: «Χτίζει η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς τη δύναμή της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στο έδαφός μας;». Οι αναλυτές τόνιζαν τη σοβαρότητα της απειλής, σημειώνοντας ότι «το εύρος του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι εξαιρετικά». Παρόλο που ορισμένοι εξέφραζαν αμφιβολίες για το αν η Χαμάς μπορούσε να εκτελέσει το πλάνο στο σύνολό του, προειδοποιούσαν ότι το σενάριο αυτό αποτελούσε μια «νέα και ευρύτερη απειλή από ό,τι στο παρελθόν».

Η αντίφαση στις απαντήσεις του Πρωθυπουργού

Ο Νετανιάχου, απαντώντας σε έρευνα του Ελεγκτή του Κράτους, Matanyahu Englman, υποστήριξε μέσω του γραφείου του ότι «ποτέ δεν έλαβε και ποτέ δεν ενημερώθηκε για το έγγραφο 'Τείχη της Ιεριχούς'» και ότι δεν του παρουσιάστηκε ποτέ κανένα σχέδιο μαζικής επιδρομής.

Ωστόσο, το ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού φαίνεται να αντιφάσκει: σε υπόμνημα 55 σελίδων που εστάλη στον Ελεγκτή την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι έλαβε την αναφορά του Απριλίου 2018. Παρόλα αυτά, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε επιλεκτικά αποσπάσματα, παραθέτοντας μόνο την εκτίμηση ότι μια τέτοια επίθεση «δεν είναι πιθανή αυτή τη στιγμή», ενώ παρέλειψε την καταληκτική προειδοποίηση ότι το σχέδιο αντικατοπτρίζει τις μελλοντικές φιλοδοξίες της οργάνωσης και την πρόθεσή της για σημαντική ενίσχυση των δυνάμεών της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε οχήματα και χρήματα από πολίτες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη - Καθυστερήσεις στο σημείο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί που έπεσε στο σιντριβάνι - «Είναι μια χαρά», λέει ο πατέρας

17:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών: Η Αθήνα κόμβος παγκόσμιας γνώσης στο Εναρκτήριο Συμπόσιο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία - Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση με Ερντογάν

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπετονιέρα έπεσε από γέφυρα στον δρόμο προς Σίσες Ρεθύμνου - Δεν υπήρξε τραυματισμός

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρώσος πρώην δήμαρχος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε εμπρησμό - Ήθελε να εκφοβίσει την πρώην του

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό ιατρικό λάθος σε νοσοκομείο της Ιταλίας: Μεταμοσχεύθηκε καρδιά που είχε υποστεί βλάβη σε 2χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ενστάσεις από Ελλάδα και Μάλτα για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

17:12LIFESTYLE

Θωμόπουλος για Φιλιππίδη: «Πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, αρκεί να το αποφασίσει»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Χειροπέδες σε δεκαπέντε άτομα για προπαγάνδα υπέρ του Ισλαμικού Κράτους - 16 ετών ο νεότερος δράστης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για την τραγωδία στη Χίο: Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι έστειλαν στον θάνατο 15 άτομα

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «H κοσμοπλημμύρα στο ΟΑΚΑ επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη των πολιτών στη ΝΔ»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε η τάφρος της Λαψίστας στην Ήπειρο: Πλημμύρισαν 7.000 στρέμματα - Φόβος για τις φετινές καλλιέργειες

16:39LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον διασκέδασε με την Κιμ Καρντάσιαν και τις αδελφές της - Το αστείο στιγμιότυπο

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ομόφωνα αθώοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων 13 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των Σπαρτιατών

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για το σχέδιο εισβολής της Χαμάς από το 2018

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό νησί βγήκε στο «σφυρί», αλλά έχει μια αντικειμενική δυσκολία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

«Διπρόσωπος» ο καιρός της Τσικνοπέμπτης: Τσατραφύλλιας: «Άστατος όλη μέρα» - Κολυδάς: «Προσοχή στα συστήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε η τάφρος της Λαψίστας στην Ήπειρο: Πλημμύρισαν 7.000 στρέμματα - Φόβος για τις φετινές καλλιέργειες

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία - Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση με Ερντογάν

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: O εμιρατιανός δισεκατομμυριούχος πίσω από την υπόθεση του «βίντεο βασανιστηρίων»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ