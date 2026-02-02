Νετανιάχου: Όποιος επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπίσει αβάσταχτες επιπτώσεις

Το Ισραήλ «είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ομιλία του στην Κνέσετ, εν μέσω της λεκτικής αντιπαράθεσης με το Ιράν και την προετοιμασία των ΗΠΑ για μία ενδεχόμενο επίθεση κατά του καθεστώτος της

«Όποιος μας επιτεθεί θα αντιμετωπίσει αβάσταχτες συνέπειες», διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι εάν δεχθεί επίθεση από τις ΗΠΑ θα απαντήσει με σκληρά αντίποινα κατά ισραηλινών και αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

«Η δημοκρατία προστατεύει τη σταθερότητα»

Ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα και προς το εσωτερικό του Ισραήλ και υπογράμμισε ότι με τους εχθρούς να περικυκλώνουν τη χώρα, «η δημοκρατία προστατεύει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα». Αναγνώρισε ότι το Ισραήλ δεν έχει μία τέλεια δημοκρατία αλλά σημείωσε ότι καμία δημοκρατία δεν είναι αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του Ισραήλ.

Δήλωσε ότι θα επιθυμούσε η ρητορική της διαφωνίας στην Κνεσέτ να είναι πιο μετρημένη αλλά εξήγησε ότι προτιμάει ένα θορυβώδες κοινοβούλιο από μία βουλή στην οποία οι αξιωματούχοι δεν μπορούν να μιλήσουν.

«Το να κλείνεις το στόμα των εκλεγμένων αξιωματούχων ή να κλείνεις το στόμα του κοινού μέσω των μέσων ενημέρωσης είναι το τέλος της δημοκρατίας. Το κοινό πρέπει να αποφασίσει. Και πού αποφασίζει; Στις κάλπες», τόνισε ο Νετανιάχου.

