Ιράν: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για τον πόλεμο»

Αυτή η φωτογραφία, που δημοσιεύθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του ιρανικού στρατού την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025, δείχνει μέρος της άσκησης του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν και στον Ινδικό Ωκεανό.

Το Ιράν πρέπει να είναι έτοιμο «για τον πόλεμο», δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της χώρας Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, σε μια τοποθέτηση που έρχεται ως απάντηση στις απειλές για ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, ο Αρέφ τόνισε ότι «σήμερα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον πόλεμο», διευκρινίζοντας όμως πως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι εκείνη που ξεκινά συγκρούσεις. Κι όμως, πρόσθεσε ότι αν της επιβληθεί πόλεμος, η απάντηση θα είναι αποφασιστική.

Μήνυμα αποτροπής προς την Ουάσιγκτον

Ο Ιρανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει στρατιωτική κλιμάκωση, όμως δεν προτίθεται να παραμείνει παθητικό απέναντι σε απειλές. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν ξεκινά ποτέ έναν πόλεμο, όμως εάν αυτός της επιβληθεί, θα υπερασπισθεί τον εαυτό της με ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Isna.

