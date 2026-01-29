Ιράν: Σκληρή επίθεση κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βγαίνουν στο Ορμούζ οι «Φρουροί»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, μιλά σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ιρακινό ομόλογό του, Φουάντ Χουσεΐν, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

Σε ευθεία πολιτική επίθεση κατά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αντιδρώντας στις αποφάσεις που ελήφθησαν τις προηγούμενες ώρες για την ένταξη των Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης σε λίστες τρομοκρατικών οργανώσεων.

Με ανάρτησή του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ κατηγορεί ευρωπαϊκά κράτη ότι υιοθετούν «πολιτικά υποκινούμενες» αποφάσεις, οι οποίες -όπως υποστηρίζει- παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και οδηγούν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν επίσημο τμήμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και η στοχοποίησή τους συνιστά εχθρική ενέργεια με άμεσες διπλωματικές συνέπειες.

Several countries are presently attempting to avert the eruption of all-out war in our region. None of them are European.



Europe is instead busy fanning the flames. After pursuing 'snapback' at the behest of the U.S., it is now making another major strategic mistake by… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 29, 2026

Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών αφήνει σαφείς αιχμές ότι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εγκαταλείποντας κάθε ρόλο εξισορρόπησης στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Αραγτσί προειδοποιεί ότι τέτοιες αποφάσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες», κάνοντας λόγο για σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων Ιράν–ΕΕ.

Στρατιωτικά γυμνάσια από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη στέλνει και στρατιωτικό μήνυμα. Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα πραγματοποιήσουν γυμνάσια με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ, την Κυριακή 1 και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, όπως μετέδωσε το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πιο νευραλγικούς θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή προκαλεί άμεσα ανησυχία στις διεθνείς αγορές και εντείνει τους φόβους για ευρύτερη αποσταθεροποίηση.

Κι όμως, παρά την κλιμάκωση της ρητορικής και τις κινήσεις επίδειξης ισχύος, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, υπό τον όρο –όπως τονίζεται– του «αμοιβαίου σεβασμού» και της αναθεώρησης των ευρωπαϊκών αποφάσεων.

