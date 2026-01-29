ΒΒC: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν το Ιράν; Tα 7 πιθανά σενάρια

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν μέσα σε λίγες μέρες. Ενώ οι πιθανοί στόχοι είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμοι, το αποτέλεσμα δεν είναι, σημειώνει το ΒΒC και αναφέρει 7 πιθανά σενάρια

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αριστερά ο Αμερικανός ηγέτης, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεξία ο Αλί Χαμενεΐ, θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν 

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι είναι έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν μέσα σε λίγες μέρες. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία της τελευταίας στιγμής με την Τεχεράνη και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να διατάξει τις αμερικανικές δυνάμεις να επιτεθούν, τότε ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα;

1. Στοχευμένες, χειρουργικές επιθέσεις, ελάχιστες απώλειες αμάχων, μετάβαση στη δημοκρατία

Οι αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν περιορισμένες, ακριβείς επιδρομές με στόχο στρατιωτικές βάσεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν και της μονάδας Basij - μιας παραστρατιωτικής δύναμης υπό τον έλεγχο του IRGC - που έχουν ως στόχο τοποθεσίες εκτόξευσης και αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

k.jpg

Αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο

Το ήδη αποδυναμωμένο καθεστώς ανατρέπεται, μεταβαίνοντας τελικά σε μια πραγματική δημοκρατία όπου το Ιράν μπορεί να επανενταχθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά αισιόδοξο σενάριο. Η δυτική στρατιωτική επέμβαση τόσο στο Ιράκ όσο και στη Λιβύη δεν έφερε μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία.

Αν και τερμάτισε τις βάναυσες δικτατορίες και στις δύο περιπτώσεις, προκάλεσε χρόνια χάους και αιματοχυσίας. Η Συρία, η οποία διεξήγαγε τη δική της επανάσταση, ανατρέποντας τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ χωρίς δυτική στρατιωτική υποστήριξη το 2024, μέχρι στιγμής τα έχει πάει καλύτερα.

2. Το καθεστώς επιβιώνει αλλά μετριάζει τις πολιτικές του

Αυτό θα μπορούσε γενικά να ονομαστεί «μοντέλο Βενεζουέλας», σύμφωνα με το οποίο η ταχεία, ισχυρή δράση των ΗΠΑ θα αφήσει το καθεστώς άθικτο, αλλά θα «ψαλιδίσει» την εξουσία του. Στην περίπτωση του Ιράν, αυτό θα σήμαινε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιβίωνε, κάτι που δεν θα ικανοποιήσει μεγάλο αριθμό Ιρανών, αλλά θα αναγκαζόταν να περιορίσει την υποστήριξή της προς βίαιες πολιτοφυλακές σε όλη τη Μέση Ανατολή, να σταματήσει ή να περιορίσει τα εγχώρια πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά της προγράμματα, καθώς και να χαλαρώσει την καταστολή των διαμαρτυριών.

Iran

Και πάλι, αυτό βρίσκεται στο πιο απίθανο άκρο της κλίμακας. Η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας παρέμεινε ανυπότακτη και αντιστέκεται στην αλλαγή εδώ και 47 χρόνια. Φαίνεται ανίκανη να αλλάξει πορεία τώρα.

3. Το καθεστώς καταρρέει και αντικαθίσταται από στρατιωτική διακυβέρνηση

Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι το πιθανότερο δυνατό αποτέλεσμα. Ενώ το καθεστώς είναι σαφώς αντιδημοφιλές σε πολλούς, και κάθε διαδοχικό κύμα διαμαρτυριών με την πάροδο των ετών το αποδυναμώνει περαιτέρω, παραμένει ένα τεράστιο και διάχυτο βαθύ κράτος ασφαλείας με έννομο συμφέρον στο status quo.

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι διαμαρτυρίες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να ανατρέψουν το καθεστώς είναι επειδή δεν έχουν υπάρξει σημαντικές αποστασίες προς το μέρος τους, ενώ όσοι έχουν τον έλεγχο είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν απεριόριστη βία και βαρβαρότητα για να παραμείνουν στην εξουσία.

Μέσα στη σύγχυση που επικρατεί μετά από τυχόν αμερικανικές επιθέσεις, είναι πιθανό το Ιράν να καταλήξει να κυβερνάται από μια ισχυρή, στρατιωτική κυβέρνηση που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από στελέχη του IRGC.

4. Το Ιράν αντεπιτίθεται και «χτυπάει» αμερικανικές δυνάμεις και γείτονες

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «βάζει το δάχτυλό του στη σκανδάλη». Σαφώς δεν μπορεί να συγκριθεί με τη δύναμη του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε να επιτεθεί με το οπλοστάσιό του από βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολλά από τα οποία είναι κρυμμένα σε σπηλιές, υπόγεια ή σε απομακρυσμένες βουνοπλαγιές.

Υπάρχουν αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις διάσπαρτες κατά μήκος της αραβικής πλευράς του Κόλπου, κυρίως στο Μπαχρέιν και το Κατάρ, αλλά το Ιράν θα μπορούσε επίσης, εάν το επιθυμούσε, να στοχεύσει ορισμένες από τις κρίσιμες υποδομές οποιουδήποτε έθνους θα θεωρούσε συνένοχο σε μια αμερικανική επίθεση, όπως η Ιορδανία.

Η καταστροφική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις πετροχημικές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco το 2019, η οποία αποδόθηκε σε μια υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή στο Ιράκ, έδειξε στους Σαουδάραβες πόσο ευάλωτοι είναι σε ιρανικούς πυραύλους. Οι Άραβες γείτονες του Ιράν στον Κόλπο, όλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, είναι εύλογα εξαιρετικά ανήσυχοι αυτή τη στιγμή ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα καταλήξει να τους ανατρέψει.

5. Το Ιράν ναρκοθετεί τον Κόλπο

Το σενάτριο αυτό εδώ και καιρό αποτελεί πιθανή απειλή για την παγκόσμια ναυτιλία και τον εφοδιασμό με πετρέλαιο, από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ του 1980-88, όταν το Ιράν πράγματι ναρκοθέτησε τις ναυτιλιακές οδούς και τα ναρκαλιευτικά του Βασιλικού Ναυτικού βοήθησαν στον καθαρισμό τους.

h.jpg

Το Στενό του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ομάν αποτελεί κρίσιμο σημείο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και μεταξύ 20-25% του πετρελαίου και των παραπροϊόντων πετρελαίου διέρχονται από αυτό το στενό κάθε χρόνο. Το Ιράν έχει πραγματοποιήσει ασκήσεις ταχείας ανάπτυξης θαλάσσιων ναρκών. Εάν το έκανε αυτό, τότε αναπόφευκτα θα επηρέαζε το παγκόσμιο εμπόριο και τις τιμές του πετρελαίου.

6. Το Ιράν βυθίζει αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ένας λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε ένα πολεμικό πλοίο στον Κόλπο είπε κάποτε ότι μία από τις απειλές από το Ιράν για την οποία ανησυχεί περισσότερο είναι μια «επίθεση σμήνους». Σε αυτό το σενάριο το Ιράν εκτοξεύει τόσα πολλά drones υψηλής εκρηκτικότητας και γρήγορες τορπιλάκατους σε έναν ή πολλαπλούς στόχους, που ακόμη και οι τρομερές άμυνες κοντινής απόστασης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να τα εξαλείψουν όλα εγκαίρως.

Το Ναυτικό του IRGC έχει αντικαταστήσει εδώ και καιρό το συμβατικό Ιρανικό Ναυτικό στον Κόλπο και ορισμένοι από τους διοικητές του εκπαιδεύτηκαν ακόμη και στο Ντάρτμουθ κατά την εποχή του Σάχη. Τα ναυτικά πληρώματα του Ιράν έχουν επικεντρώσει μεγάλο μέρος της εκπαίδευσής τους σε αντισυμβατικό ή «ασύμμετρο» πόλεμο, αναζητώντας τρόπους για να ξεπεράσουν ή να παρακάμψουν τα τεχνικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει ο κύριος αντίπαλός τους, ο Πέμπτος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Sailors Return-Virginia

To USS Cole

US Navy

Η βύθιση ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου, συνοδευόμενη από την πιθανή σύλληψη επιζώντων μεταξύ του πληρώματός του, θα αποτελούσε τεράστια ταπείνωση για τις ΗΠΑ. Ενώ αυτό το σενάριο θεωρείται απίθανο, το αντιτορπιλικό USS Cole, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε από επίθεση αυτοκτονίας της Αλ Κάιντα στο λιμάνι του Άντεν το 2000, σκοτώνοντας 17 Αμερικανούς ναύτες.

Πριν από αυτό, το 1987, ένας Ιρακινός πιλότος τζετ εκτόξευσε κατά λάθος δύο πυραύλους Exocet σε ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το USS Stark, σκοτώνοντας 37 ναύτες.

7. Το καθεστώς καταρρέει και ξεσπάει χάος

Αυτός είναι ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος και αποτελεί μία από τις κύριες ανησυχίες γειτόνων όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Εκτός από την πιθανότητα ενός εμφυλίου πολέμου, όπως αυτόν που βιώνουν η Συρία, η Υεμένη και η Λιβύη, υπάρχει επίσης ο κίνδυνος, μέσα στο χάος και τη σύγχυση, οι εθνοτικές εντάσεις να μετατραπούν σε ένοπλη σύγκρουση, καθώς οι Κούρδοι, οι Μπ(Β)αλούχοι και άλλες μειονότητες προσπαθούν να προστατεύσουν τον λαό τους εν μέσω ενός εθνικού κενού εξουσίας.

iran-121.jpg

Μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής σίγουρα θα χαιρόταν να δει το ιρανικό καθεστώς να καταρρέει κι όχι μόνο το Ισραήλ, το οποίο έχει ήδη καταφέρει βαριά πλήγματα στους πληρεξούσιους του Ιράν σε όλη την περιοχή και το οποίο φοβάται μια υπαρξιακή απειλή από το ύποπτο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αλλά κανείς δεν θέλει να δει το μεγαλύτερο έθνος της Μέσης Ανατολής σε πληθυσμό - περίπου 93 εκατομμύρια - να βυθίζεται στο χάος, πυροδοτώντας μια ανθρωπιστική και προσφυγική κρίση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, έχοντας συγκεντρώσει αυτή την ισχυρή δύναμη κοντά στα σύνορα του Ιράν, θα αποφασίσει ότι πρέπει να δράσει ή θα χάσει το κύρος του, και ένας πόλεμος θα ξεκινήσει χωρίς σαφή τελική κατάληξη και με απρόβλεπτες και δυνητικά καταστροφικές συνέπειες.

