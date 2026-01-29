Ιράν: Το καθεστώς απειλεί με εκτέλεση γιατρούς που φρόντισαν τραυματίες διαδηλωτές

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούνται για «εκστρατεία εκδίκησης» καθώς συνέλαβε γιατρούς επειδή περιέθαλψαν διαδηλωτές. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ζητά την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς τουλάχιστον ένας συλληφθείς χειρουργός φέρεται να κινδυνεύει με εκτέλεση.

O Iρανός χειρουργός Αλιρέζα Γκολτσίνι

Οι Αρχές του Ιράν κατηγορούνται ότι βοήθησαν στη διάσωση μερικών από τους δεκάδες χιλιάδες τραυματίες κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν, με τουλάχιστον έναν χειρουργό να κινδυνεύει τώρα να καταδικαστεί σε θάνατο.

Οι συλλήψεις και η θανατική ποινή αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας «εκδίκησης», λένε ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και οι γιατροί αρνήθηκαν να αγνοήσουν την κατάσταση των σοβαρά τραυματισμένων διαδηλωτών που πυροβολήθηκαν ή μαχαιρώθηκαν από κοντινή απόσταση και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιούργησαν αυτοσχέδια κέντρα θεραπείας.

Ένας Ιρανός χειρουργός, ο Aλιρέζα Γκολτσίνι, 52 ετών, από την κεντρική πόλη Qazvin, κατηγορήθηκε για « μοχαρεμπέχ » (πόλεμο κατά του Θεού), κάτι που μπορεί να επιφέρει την θανατική ποινή, σύμφωνα με την ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ζήτησε χθες την απελευθέρωσή του.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων για τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του οποίου τα στοιχεία ήταν αξιόπιστα κατά τη διάρκεια προηγούμενων καταστολών, αναφέρει ότι έχει επαληθεύσει περισσότερους από 6.000 νεκρούς και έχει υπό διερεύνηση περισσότερους από 17.000 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους .

Μιλώντας στον Guardian, ο ξάδερφός του, Nίμα Γκολτσίνι, ο οποίος ζει στον Καναδά, δήλωσε ότι ο Γκολτσίνι απήχθη από το σπίτι του στις 10 Ιανουαρίου. «Συνελήφθη με βίαιο τρόπο μπροστά στη γυναίκα και τον γιο του, ο οποίος είναι μόλις 11 ετών. Τον χτύπησαν τόσο άσχημα κατά τη σύλληψή του, που του έσπασαν το χέρι και τα πλευρά και τον έσυραν έξω από το σπίτι του. Η οικογένειά μου είναι τρομοκρατημένη».

Λίγες μέρες πριν από τη σύλληψή του, ο Γκολτσίνι ο οποίος περιέθαλψε επίσης διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία» του 2022 , είχε δημοσιεύσει ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ο Νίμα κοινοποιώντας τον αριθμό του και ζητώντας από τους τραυματίες ασθενείς να επικοινωνήσουν μαζί του για θεραπεία.

«Το μόνο που έκανε ήταν το καθήκον του να σώζει ζωές ως γιατρός. Είχε ορκιστεί να σώζει ανθρώπινες ζωές. Πώς μπορεί ένας γιατρός να μην τηρεί τον όρκο του; Ανησυχώ όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που έχουν συλληφθεί επειδή απλώς τήρησαν τον όρκο τους.»

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την κράτηση του Γκολτσίνι, ούτε έχουν επιβεβαιώσει τυχόν κατηγορίες εναντίον του. Ωστόσο, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, προέτρεψε τις αρχές να μην επιδείξουν καμία επιείκεια απέναντι στους διαδηλωτές. «Δεν πρέπει να σιωπούμε απέναντι σε όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να διαταράξουν την ασφάλεια και την ηρεμία του λαού», είπε.

Ο Γκολτσίνι είναι ένας από τουλάχιστον εννέα γιατρούς και εθελοντές υγειονομικής περίθαλψης που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, αναφέρουν ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νοσοκόμοι. Σύμφωνα με την Ιρανική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHRNGO) με έδρα τη Νορβηγία, οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν έφοδο σε αυτοσχέδια ιατρικά καταφύγια, καθώς και σε σπίτια γιατρών και εθελοντών που φρόντιζαν τραυματισμένους διαδηλωτές. Ανέφερε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πού βρίσκονται ή την κατάσταση των συλληφθέντων.

«Φαίνεται να πρόκειται για μια σκόπιμη εκστρατεία εκδίκησης εναντίον των γιατρών και του ιατρικού προσωπικού που αρνούνται να εγκαταλείψουν τους τραυματίες», δήλωσε ο Χοσεΐν Ραεσί, Ιρανός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζει στην εξορία.

Το IHRNGO ανέφερε επίσης τη σύλληψη ενός εθελοντή πρώτων βοηθειών που είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αυτοσχέδιο ιατρικό καταφύγιο. Σύμφωνα με την πηγή, συνελήφθη στις 14 Ιανουαρίου, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν έφοδο στο σπίτι του, όπου είχε παράσχει φροντίδα σε περισσότερους από 20 τραυματίες διαδηλωτές, δύο εκ των οποίων αργότερα πέθαναν.

«Τον πήραν με εξαιρετικά βάναυσο τρόπο και τον ξυλοκόπησαν άγρια», δήλωσε μια πηγή στο IHRNGO, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έσπασαν τα παράθυρα του σπιτιού, κατέστρεψαν το εσωτερικό και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια της εφόδου.

Τουλάχιστον 42.324 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα με περιορισμένες πληροφορίες για την τύχη τους, σύμφωνα με τους Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το καθεστώς ασκεί πίεση στα ιατρικά δίκτυα ως μέσο μείωσης της υποστήριξης προς τους τραυματίες. «Αυτή η δίωξη του ιατρικού προσωπικού αποτελεί μια ακόμη διάσταση των εγκλημάτων του καθεστώτος κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Mαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ διευθυντής του IHRNGO.

Μια δήλωση που δημοσιεύθηκε χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ για το X απαιτούσε την απελευθέρωση του Γκολτσίνι και «όλων των γενναίων γιατρών που βοήθησαν τους συμπατριώτες τους». Συνεχίζει: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει σαφώς ότι δεν πρέπει να πραγματοποιούνται εκτελέσεις στο Ιράν και ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν η κυβέρνηση προβεί σε τέτοιες ενέργειες»

