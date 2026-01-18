Ερφάν Σολτανί: Απόδειξη ζωής - Συναντήθηκε με την οικογένειά του σύμφωνα με ΜΚΟ

Ο Ερφάν Σολτανί είναι ζωντανός σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, η οποία αποκαλύπτει οτι ο νεαρός δέχθηκε σήμερα επίσκεψη από την οικογένειά του, δίνοντας ένα τέλος προς το παρόν στις έντονες ανησυχίες για την τύχη του.

Ο 26χρονος είχε καταδικαστεί σε θάνατο δια απαγχονισμού και επρόκειτο να εκτελετσεί την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας παγκόσμιες αντιδράσεις.

Τελικά το ιρανικό καθεστώς και υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων, αλλά και αμερικανικών απειλών για επίθεση, δεν προχώρησε στη θανατική καταδίκη του.

Ωστόσο, από τότε μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ένδειξη ζωής για τον νεαρό φουντώνοντας τις ανησυχίες για την τύχη του.

Τελικά, σήμερα το μεσημέρι σε ανάρτησή της, η ΜΚΟ που θεωρείται από τις αξιόπιστες, ανακοίνωσε τα ευχάριστα.

Συγκεκριμένα η Hengaw Organization for Human Rights αναφέρει:

«Ο Hengaw έμαθε ότι η οικογένεια του Erfan Soltani έλαβε μια σύντομη προσωπική επίσκεψη μαζί του σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, και επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι ζωντανός και σε σταθερή φυσική κατάσταση.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μέρες εξαιρετικής ανησυχίας για την τύχη του Σολτάνι.

Ο Erfan Soltani, 26 ετών, από το Fardis, Karaj, συνελήφθη την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιων διαδηλώσεων στο Karaj. Αρκετές ημέρες αργότερα, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι πρέπει να παρουσιαστούν στη φυλακή την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου για μια τελευταία επίσκεψη πριν από την εκτέλεσή του, υποδεικνύοντας έντονα μια επικείμενη θανατική ποινή. Η εκτέλεση δεν πραγματοποιήθηκε την ανακοινωθείσα ημερομηνία.

Μετά από εκτεταμένη ανησυχία και έρευνες, αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αρνήθηκαν στη συνέχεια ότι είχε εκδοθεί θανατική ποινή εναντίον του. Μέχρι τη σημερινή σύντομη επίσκεψη, ωστόσο, η οικογένεια δεν είχε άμεση επιβεβαίωση ότι ο Ερφάν Σολτανί ήταν ακόμα ζωντανός».