Η τσέπη… καίγεται ενόψει Τσικνοπέμπτης - Οι τιμές στα κρέατα «στο κόκκινο»

Με το βλέμμα στραμμένο στις τιμές των κρεάτων, οι καταναλωτές της Βαρβακείου Αγοράς παρατηρούν με δισταγμό τις προσφορές ενόψει Τσικνοπέμπτης, καθώς οι ανατιμήσεις φαίνεται να πιέζουν ιδιαίτερα την τσέπη. Σύμφωνα με το Mega, πρωταθλητής στις αυξήσεις είναι το μοσχάρι, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις για πιο οικονομικά γεύματα.

Στα παραδοσιακά κρεοπωλεία της Βαρβακείου, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Χοιρινό: 4-6€/κιλό

Αμνοερίφια: 8-10€/κιλό

Μοσχάρι: 10-12€/κιλό με κόκκαλο, 12-14€/κιλό χωρίς κόκκαλο

Στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όμως, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες:

Μοσχάρι: από 17€/κιλό

Αμνοερίφια: 15-17€/κιλό

Χοιρινό: 9€/κιλό

Κοτόπουλο: 4,5€/κιλό

Σύμφωνα με τους εμπόρους και τα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ, οι ανατιμήσεις στα φρέσκα κρέατα ξεπέρασαν τον Ιανουάριο το 13%, με αποτέλεσμα το κόστος μιας παραδοσιακής Τσικνοπέμπτης να εκτοξεύεται αν πρόκειται να μαγειρευτούν γεύματα για καλεσμένους.

Οι έμποροι κρεάτων επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές περιορίζουν πλέον τις ποσότητες που αγοράζουν, ενώ οι ίδιοι προσπαθούν να κρατήσουν όσο γίνεται τις τιμές συγκρατημένες, θυσιάζοντας μέρος του δικού τους κέρδους για να διευκολύνουν τον κόσμο.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ξεκάθαρη: η Τσικνοπέμπτη φέτος θα απαιτήσει από τους καταναλωτές να κάνουν πιο προσεκτικές επιλογές και να αναζητούν ευκαιρίες, καθώς η ακρίβεια συνεχίζει να «καίει» την τσέπη.

