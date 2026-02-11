Τσικνοπέμπτη: Η BBQ σάλτσα με βάση το ξύδι που θα απογειώσει το ψημένο κρέας

Λίγες ώρες απομένουν από την Τσικνοπέμπτη και πολλοί σχεδιάζουν το τραπέζι με οικογένεια και φίλους για το πατροπαράδοτο «τσίκνισμα».

Πολλοί είναι εκείνοι που θα φάνε έξω, αλλά πολλοί είναι και εκείνοι που αγαπούν να ψήνουν με παρέα στο σπίτι.

Unsplash

Και αφού έχεις πάρει τις μπριζόλες και τις πανσέτες και σκέφτεσαι πώς θα τις συνοδεύσεις, ξέχνα τις σος του εμπορίου και δοκίμασε μία νόστιμη και σπιτική σάλτσα που θα απογειώσει το ψημένο κρέας και θα κάνει τους καλεσμένους σου να γλείφουν τα δάχτυλά τους.

Unsplash

Τα υλικά είναι απλά και τα βήματα ακόμη πιο απλά...

Υλικά

1 φλιτζάνι μηλόξιδο

1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη

1 κουταλιά της σούπας αλάτι kosher

½ κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν

Ανακατέψτε το ξίδι, την καστανή ζάχαρη, το αλάτι και το πιπέρι καγιέν σε ένα μικρό μπολ μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφήστε το μείγμα σε θερμοκρασία δωματίου για 4 έως 8 ώρες, ώστε να δέσουν οι γεύσεις και στη συνέχεια αλείψτε το στα κομμάτια κρέας που ετοιμάζεστε να ψήσετε ή προσθέστε την μετά το ψήσιμο.

