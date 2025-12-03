«Η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη» - Νέα απάτη με χρήση ΑΙ από επιτήδειους

Πολυμήχανοι εμφανίζονται οι απατεώνες οι οποίοι εφευρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους, να αποσπάσουν ευαίσθητα δεδομένα και να πραγματοποιήσουν στη συνέχεια παράνομες συναλλαγές.

Το τελευταίο διάστημα οι απατεώνες χρησιμοποιούν ένα νέο τέχνασμα προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματά τους με τη βοήθεια μάλιστα της ΑΙ τεχνολογίας.

Σύμφωνα με καταγγελία οι επιτήδειοι καλούν τα υποψήφια θύματα τους από τους αριθμούς 6974663347 και 6970565259 και τους ενημερώνουν ότι «η συνταγή από το φαρμακείο είναι έτοιμη».

Τα υποψήφια θύματα ωστόσο όταν σηκώσουν το τηλέφωνο ακούν στην άλλη άκρη του ακουστικού μία φωνή που είναι ξεκάθαρα φτιαγμένη από ΑΙ που τους προτρέπει στη συνέχεια να περάσουν από το φαρμακείο για την παραλάβουν τη συνταγή τους.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει στη συνέχεια να καλέσει πίσω τον αριθμό που τους τους κάλεσε δεν είναι δυνατή η σύνδεση καθώς οι αριθμοί έχουν φραγή στις εισερχόμενες κλήσεις.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούν οι απατεώνες ονομάζεται «Caller ID Spoofing», με την οποία, μέσω της χρήσης κυρίως υπηρεσιών Voice over IP (VoIP), παραποιούν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην αναγνώριση κλήσης του παραλήπτη, προκειμένου να πείσουν ότι οι κλήσεις προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς ή εταιρείες, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα την πραγματική τους ταυτότητα με σκοπό να εξαπατήσουν τα θύματά τους.

Τι να προσέχουν οι πολίτες

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τηλεφωνικές κλήσεις που φαίνεται να προέρχονται από δημόσιους Οργανισμούς ή εταιρείες (π.χ Αστυνομία, Interpol, τράπεζες κ.α.) και ο συνομιλητής ζητά ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Αν δεχθούν μία παρόμοια κλήση ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης υποψιασθούν ότι προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, να τερματίσουν αμέσως την κλήση και να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητά της, μέσω του επίσημου κατά περίπτωση φορέα.

Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα.

