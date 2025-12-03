Ηράκλειο: Συνελήφθη νεαρός διανομέας κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 400 γραμμάρια

Συνελήφθη 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, στο Ηράκλειο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη ενός ημεδαπού. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 440 γραμμάρια κοκαΐνης, 149 γραμμάρια κάνναβης και τρεις ζυγαριές.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και άνδρες της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ο 23χρονος, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι άλλου ημεδαπού, και ακινητοποιήθηκε.

Ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο, στο όχημα και στις οικίες των δύο ημεδαπών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 440,1 γραμμάρια κοκαΐνης, 129 γραμμάρια κάνναβης, 200 ευρώ, τρεις ζυγαριές ακριβείας, κινητό τηλέφωνο, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Επίσης, κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

