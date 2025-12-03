Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

Στο αίμα του ανιχνεύθηκε και αλκοόλ 0,63ml/l - Σήμερα στον εισαγγελέα

Κατερίνα Ρίστα

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θετικός και στην κοκαΐνη βρέθηκε ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ πριν πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω στους πεζούς και σκοτώσει έναν 24χρονο.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη στον εισαγγελέα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, που έγιναν γνωστές νωρίς το πρωί, έδειξαν ότι ο νεαρός οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα, ενώ στο αίμα του ανιχνεύτηκε και αλκοόλ 0,63ml/l.

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φορά που ο ίδιος είχε κάνει χρήση και ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, πριν οδηγήσει: Στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Σήμερα (3/12) στις 12:00 αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου, όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης της φίλης του θύματος, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο, με πολύ σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Από την προανάκριση της Τροχαίας και από το οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90 χλμ/ώρα. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Ντοκουμέντα από το τροχαίο στη Λούτσα

O τηλεοπτικός σταθμός Star παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντα που δείχνουν το μπλε αυτοκίνητο του29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε στενό δρόμο, περίπου 200 μέτρα πριν το σημείο της τραγωδίας.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων, Παναγιώτης Μαδιάς, επισημαίνει ότι η ταχύτητα εκτιμάται μεταξύ 80 και 90 χιλιομέτρων την ώρα, γεγονός που χαρακτηρίζεται «εγκληματικό» για τον συγκεκριμένο δρόμο, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 30 χλμ/ώρα.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την αντίδραση του οδηγού μετά το δυστύχημα

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αντίδραση του οδηγού μετά το θανατηφόρο χτύπημα. Ένας από αυτούς αναφέρει πως ο οδηγός φαινόταν αδιάφορος και σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ενώ μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο, ανταλλάσσοντας βρισιές.

«Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε;» - αυτή ήταν η σοκαριστική στιχομυθία, ελάχιστα λεπτά αφότου με το αυτοκίνητό του, είχε παρασύρει τέσσερις ανθρώπους, σκοτώνοντας ακαριαία έναν 24χρονο και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά μία 21χρονη κοπέλα.

«Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», λέει η αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Η ίδια περιγράφει: «Άκουσα τον θόρυβο, τα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Όταν κατέβηκα, είδα τους τραυματίες στο δρόμο, ρώτησα γιατί τους έβγαλαν έξω και μου είπαν ότι ήταν πεζοί. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία. Πήγα και στην κοπέλα, είδα το τραύμα στον κρόταφο. Της λέγαμε να μην σηκώνεται και δεν το καταλάβαινε», ανέφερε, μιλώντας για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του και την 21 ετών φίλη του, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών...

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές του Πούτιν στην Ευρώπη: «Ο πόλεμος θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε» - Σήμερα η Σύνοδος των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι για το σκάνδαλο στην καρδιά της ΕΕ - Δεν είναι ύποπτη διαφυγής

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Αμερικανοί πάχυναν ξαφνικά τη δεκαετία του 1980;

09:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Adolescence: Ο σκηνοθέτης της σειράς – φαινόμενο του Netflix μίλησε για το μέλλον της και ήταν ξεκάθαρος

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος κινητήρας από την BYD με σχεδίαση… Porsche

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Προσφέρθηκε να την επιστρέψει σπίτι και αποπειράθηκε να τη βιάσει

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου διαβόητο παιδόφιλο μέσα στις φυλακές - Παρίστανε τον φύλακα σε σχολείο

09:26ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από το Σαν Φρανσίσκο και έγραψαν ιστορία οι Θάντερ - Αποτελέσματα και highlights

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης «γονατίζει» το εμπόριο: Ξεμένουμε από «φλασάκια» και σκληρούς δίσκους, στα ύψη οι τιμές των smartphone

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς καταλήξαμε να τρώμε αστακό: Η απρόσμενη ιστορία ενός πρώην φαγητού «των φτωχών»

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στον «χορό» των μπλόκων και οι αγρότες της δυτικής Ελλάδας– Πού θα στηθούν

09:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρακούν «διέρρηξε» κάβα και λιποθύμησε στο πάτωμα του μπάνιου... μεθυσμένο - Δείτε φωτογραφία

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

08:40TRAVEL

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα Ιωάννινα και η Ήπειρος

08:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θέλω Σομαλούς στις ΗΠΑ - «Λάθος να συνεχίσουμε να παίρνουμε σκουπίδια»

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο - Άδειασαν τους λογαριασμούς του

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πάνω από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 – Αποκλείστηκαν τελωνεία, ακολουθούν λιμάνια και αεροδρόμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο - Άδειασαν τους λογαριασμούς του

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου διαβόητο παιδόφιλο μέσα στις φυλακές - Παρίστανε τον φύλακα σε σχολείο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης «γονατίζει» το εμπόριο: Ξεμένουμε από «φλασάκια» και σκληρούς δίσκους, στα ύψη οι τιμές των smartphone

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πάνω από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 – Αποκλείστηκαν τελωνεία, ακολουθούν λιμάνια και αεροδρόμια

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο και τη σύλληψη Μογκερίνι – Από την κορυφή της διπλωματικής σκηνής, στο κρατητήριο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 24χρονη στη Θεσσαλονίκη: Προσφέρθηκε να την επιστρέψει σπίτι και αποπειράθηκε να τη βιάσει

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα του Τσίπρα: Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Τι θα πει και τι... δεν θα πει

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ