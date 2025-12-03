Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

Θετικός και στην κοκαΐνη βρέθηκε ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ πριν πέσει με το αυτοκίνητό του πάνω στους πεζούς και σκοτώσει έναν 24χρονο.

Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη στον εισαγγελέα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις, που έγιναν γνωστές νωρίς το πρωί, έδειξαν ότι ο νεαρός οδηγός είχε κάνει χρήση κοκαΐνης τη μοιραία νύχτα, ενώ στο αίμα του ανιχνεύτηκε και αλκοόλ 0,63ml/l.

Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φορά που ο ίδιος είχε κάνει χρήση και ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ, πριν οδηγήσει: Στο παρελθόν υπήρξε χρήστης κοκαΐνης και μάλιστα όταν το 2020 είχε εμπλακεί σε τροχαίο είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.

Σήμερα (3/12) στις 12:00 αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες τόσο για τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου, όσο και για τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης της φίλης του θύματος, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο, με πολύ σοβαρά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Από την προανάκριση της Τροχαίας και από το οπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, το οποίο είναι 30 χλμ/ώρα με το κοντέρ να δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 90 χλμ/ώρα. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός κατά τη διάρκεια των τελευταίων μέτρων πριν τη φονική σύγκρουση πέρασε τη διαχωριστική λωρίδα, ενώ το όχημά του έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς.

Ντοκουμέντα από το τροχαίο στη Λούτσα

O τηλεοπτικός σταθμός Star παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντα που δείχνουν το μπλε αυτοκίνητο του29χρονου να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε στενό δρόμο, περίπου 200 μέτρα πριν το σημείο της τραγωδίας.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων, Παναγιώτης Μαδιάς, επισημαίνει ότι η ταχύτητα εκτιμάται μεταξύ 80 και 90 χιλιομέτρων την ώρα, γεγονός που χαρακτηρίζεται «εγκληματικό» για τον συγκεκριμένο δρόμο, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 30 χλμ/ώρα.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την αντίδραση του οδηγού μετά το δυστύχημα

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την αντίδραση του οδηγού μετά το θανατηφόρο χτύπημα. Ένας από αυτούς αναφέρει πως ο οδηγός φαινόταν αδιάφορος και σε κατάσταση αλλοφροσύνης, ενώ μιλούσε έντονα στο τηλέφωνο, ανταλλάσσοντας βρισιές.

«Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε;» - αυτή ήταν η σοκαριστική στιχομυθία, ελάχιστα λεπτά αφότου με το αυτοκίνητό του, είχε παρασύρει τέσσερις ανθρώπους, σκοτώνοντας ακαριαία έναν 24χρονο και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά μία 21χρονη κοπέλα.

«Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει», λέει η αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην ΕΡΤ. Η ίδια περιγράφει: «Άκουσα τον θόρυβο, τα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Όταν κατέβηκα, είδα τους τραυματίες στο δρόμο, ρώτησα γιατί τους έβγαλαν έξω και μου είπαν ότι ήταν πεζοί. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία. Πήγα και στην κοπέλα, είδα το τραύμα στον κρόταφο. Της λέγαμε να μην σηκώνεται και δεν το καταλάβαινε», ανέφερε, μιλώντας για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του και την 21 ετών φίλη του, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια "Leonidas". Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών...