Λούτσα: Απίστευτο κι όμως ελληνικό – Η λεωφόρος Αρτέμιδος θεωρείται… εθνική οδός

Η λεωφόρος Αρτέμιδος θεωρείται… εθνική οδός! Σύμφωνα με βασιλικό διάταγμα του 1962, ο συγκεκριμένος κεντρικός δρόμος –που φυσικά δεν πληροί καμία προϋπόθεση αυτού που εννοούμε ως «εθνική οδός»- που εξυπηρετούσε εντελώς διαφορές οικιστικές και μεταφορικές ανάγκες τις προηγούμενες δεκαετίες, διέπεται από τους κανόνες που ισχύουν για τις εθνικές οδούς!

Όπως αναφέρει η επιχειρηματίας Φωτεινή Τσούρη, η οποία άλλοτε ήταν μέλος του εμπορικού συλλόγου, πριν από λίγα χρόνια είχαν γίνει ενέργειες και εισηγήσεις από τους επαγγελματίες της περιοχής να αλλάξει το συγκεκριμένο καθεστώς του δρόμου, το οποίο επηρεάζει φυσικά τη σήμανση, τα μέτρα ασφαλείας κτλ, όσο και την ανάπτυξη των οικιών και των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η εισήγηση δεν έγινε δεκτή από τη δημοτική αρχή, παρά την επιμονή των επαγγελματιών για το… αυτονόητο και την προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες του 21ου αιώνα.

Το θέμα αναμένεται, στον απόηχο του φριχτού πρόσφατου τροχαίου αλλά και της επικινδυνότητας του συγκεκριμένου δρόμου, να τεθεί ξανά άμεσα στο δημοτικό συμβούλιο.

